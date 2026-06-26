Le FC Boudry annule son traditionnel tournoi des juniors

C’est une première que le FC Boudry aurait voulu éviter. Le club de football des Buchilles annonce vendredi l’annulation de son traditionnel « tournoi juniors ». Prévue samedi et dimanche, la 54e édition de la manifestation n’aura pas lieu en raison des chaleurs annoncées ces prochains jours encore. « C’est avec une grande tristesse que le comité est amené pour la première fois à devoir annuler le tournoi en raison des mesures sanitaires cantonales et de la forte canicule attendue ce week-end », indique le club dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. « Malgré les adaptations proposées, les garanties sanitaires n’auraient pas été assurées », ajoute le texte.

Chaque année, le tournoi juniors du FC Boudry réunit 84 équipes de toute la Suisse romande, avec environ 900 participants et quelques 3'000 visiteurs en deux jours. /comm-gjo