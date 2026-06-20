Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Le rendez-vous entre le FC Bosna Neuchâtel et Collex-Bossy n’aura pas lieu ce samedi comme prévu. Trop touché par la maladie, le club genevois a obtenu le renvoi de cette rencontre du troisième tour préliminaire de qualification à la Coupe de Suisse de football pour les équipes de 2e ligue interrégionale. Le vice-président de Bosna, Rijad Talovic confirme que ce match se jouera finalement jeudi, à 20h30, à Fontainemelon. /yca