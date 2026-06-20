Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Cette rencontre du troisième tour préliminaire de qualification pour la Coupe de Suisse de ...
Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Cette rencontre du troisième tour préliminaire de qualification pour la Coupe de Suisse de football, réservée aux équipes de 2e ligue interrégionale, devait se jouer ce samedi. En raison de plusieurs joueurs malades, les Genevois ont obtenu un report à jeudi. 

Bosna Neuchâtel ne jouera pas ce samedi. (Photo : Bertrand Pfaff) Bosna Neuchâtel ne jouera pas ce samedi. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le rendez-vous entre le FC Bosna Neuchâtel et Collex-Bossy n’aura pas lieu ce samedi comme prévu. Trop touché par la maladie, le club genevois a obtenu le renvoi de cette rencontre du troisième tour préliminaire de qualification à la Coupe de Suisse de football pour les équipes de 2e ligue interrégionale. Le vice-président de Bosna, Rijad Talovic confirme que ce match se jouera finalement jeudi, à 20h30, à Fontainemelon. /yca


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