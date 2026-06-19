Le FCC conserve son meilleur buteur

Le FC La Chaux-de-Fonds pourra encore compter sur Owe Bonyanga la saison prochaine. L’attaquant ...
Le FCC conserve son meilleur buteur

Le FC La Chaux-de-Fonds pourra encore compter sur Owe Bonyanga la saison prochaine. L’attaquant, auteur de 16 buts en autant de matches lors du dernier exercice, a prolongé de deux ans, annonce vendredi le club de 1re Ligue de football.

Owe Bonyanga a commencé la saison 2025/2026 sous les couleurs du FC Bosna Neuchâtel avant de rejoindre le club de la Charrière. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Owe Bonyanga a commencé la saison 2025/2026 sous les couleurs du FC Bosna Neuchâtel avant de rejoindre le club de la Charrière. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Bonne nouvelle pour le FC La Chaux-de-Fonds. Le club de 1re Ligue de football annonce vendredi sur ses réseaux sociaux avoir prolongé pour deux ans son meilleur buteur, Owe Bonyanga. Arrivé à l’intersaison en provenance du FC Bosna Neuchâtel, l’attaquant avait fait forte impression lors du dernier exercice. En 16 matches disputés sous le chandail « jaune et bleu », il a marqué 16 buts. /gjo


 

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