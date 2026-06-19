Le FCC conserve son meilleur buteur

Bonne nouvelle pour le FC La Chaux-de-Fonds. Le club de 1re Ligue de football annonce vendredi sur ses réseaux sociaux avoir prolongé pour deux ans son meilleur buteur, Owe Bonyanga. Arrivé à l’intersaison en provenance du FC Bosna Neuchâtel, l’attaquant avait fait forte impression lors du dernier exercice. En 16 matches disputés sous le chandail « jaune et bleu », il a marqué 16 buts. /gjo