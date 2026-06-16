Une page se tourne pour le FC Béroche-Gorgier

C’est un petit séisme pour le football régional neuchâtelois. Après près de deux décennies à évoluer à l’échelon le plus élevé du canton, le FC Béroche-Gorgier redescend en 3e ligue. Minée par les blessures, la 11e place au classement de 2e ligue a suffi à faire chuter le club du littoral. Si la déception est grande, l’équipe est déjà tournée vers le futur. « Ce sont des choses qui arrivent dans la vie d’un club (…) il n’y a pas mort d’homme », relativise Michele Marques, le président du club de Béroche-Gorgier.

Mais alors, après neuf saisons passées à militer dans le haut de tableau de 2e ligue, comment expliquer une telle méforme ? Pour le président, les pépins physiques en sont la principale cause. « On a eu des blessures de longue durée, en parallèle on a fait le juste pari de rajeunir le contingent de l’équipe », souligne-t-il. Cette descente symbolise aussi la fin d’une génération dorée à Béroche-Gorgier. Avec trois coupes neuchâteloises et un huitième de finale de coupe de Suisse : l’armoire à trophées et à souvenirs du club du littoral est bien remplie. « C’est maintenant pour nous l’opportunité de miser encore plus sur nos jeunes », estime Michele Marques qui situe la moyenne d’âge de la prochaine première équipe entre 20 et 22 ans.

Le FC Béroche-Gorgier du futur sera donc jeune. Pourtant, pour le moment, le mouvement junior du club s’arrête aux juniors C. Un paradoxe bientôt corrigé selon Michele Marques. « Normalement toutes les catégories seront représentées l’année prochaine, même si nous devons encore trouver une solution pour les juniors A », assure-t-il.