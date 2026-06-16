Bruno Ribeiro prend les rênes de Coffrane

Nouvel élan pour Coffrane. La formation vaudruzienne de 1re Ligue de football annonce mardi, par l’intermédiaire de son président Antonio Montemagno, l’arrivée de son nouvel entraîneur. Il s’agit de Bruno Ribeiro. Le Neuchâtelois de 49 ans a entraîné le FC Stade-Payerne, également pensionnaire de 1re Ligue, en 2025, avant d’être limogé par le club broyard. Le technicien a notamment suivi, en tant que joueur, la filière de formation de Neuchâtel Xamax jusqu’aux M21. Par la suite, l’entraîneur, formé au Portugal, s’est installé sur le banc du FC Hauterive durant huit saisons avant de prendre les rênes du FC Stade-Payerne.

Bruno Ribeiro aura la tâche de succéder à Christophe Droz, après près d’une année passée à la tête de Coffrane. Le club vaudruzien s'est maintenu en 1re Ligue en terminant 12ème à l'issu de l'exercice 2025/2026. /ave