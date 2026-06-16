Bruno Ribeiro prend les rênes de Coffrane

Coffrane a un nouvel entraîneur. La formation de 1re Ligue de football a annoncé mardi l’arrivée ...
Bruno Ribeiro prend les rênes de Coffrane

Coffrane a un nouvel entraîneur. La formation de 1re Ligue de football a annoncé mardi l’arrivée du technicien Bruno Ribeiro. Le Neuchâtelois de 49 ans a dirigé le FC Stade-Payerne en 2025 avant d’être démis de ses fonctions par le club broyard.

Guilherme Roque De Morais et le FC Coffrane seront sous la houlette de Bruno Ribeiro la saison prochaine. (Photo : Bertrand Pfaff) Guilherme Roque De Morais et le FC Coffrane seront sous la houlette de Bruno Ribeiro la saison prochaine. (Photo : Bertrand Pfaff)

Nouvel élan pour Coffrane. La formation vaudruzienne de 1re Ligue de football annonce mardi, par l’intermédiaire de son président Antonio Montemagno, l’arrivée de son nouvel entraîneur. Il s’agit de Bruno Ribeiro. Le Neuchâtelois de 49 ans a entraîné le FC Stade-Payerne, également pensionnaire de 1re Ligue, en 2025, avant d’être limogé par le club broyard. Le technicien a notamment suivi, en tant que joueur, la filière de formation de Neuchâtel Xamax jusqu’aux M21. Par la suite, l’entraîneur, formé au Portugal, s’est installé sur le banc du FC Hauterive durant huit saisons avant de prendre les rênes du FC Stade-Payerne.

Bruno Ribeiro aura la tâche de succéder à Christophe Droz, après près d’une année passée à la tête de Coffrane. Le club vaudruzien s'est maintenu en 1re Ligue en terminant 12ème à l'issu de l'exercice 2025/2026. /ave 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Neuchâtel Xamax lancera sa saison face au néo-promu

Neuchâtel Xamax lancera sa saison face au néo-promu

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 15:43

Antonio Rüdiger prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027

Antonio Rüdiger prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 12:39

« Nous sommes l'équipe la plus maltraitée du Mondial »

« Nous sommes l'équipe la plus maltraitée du Mondial »

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 12:17

Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 10:29

Articles les plus lus

Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 08:19

Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 10:29

« Nous sommes l'équipe la plus maltraitée du Mondial »

« Nous sommes l'équipe la plus maltraitée du Mondial »

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 12:17

Antonio Rüdiger prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027

Antonio Rüdiger prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 12:39

L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 06:47

Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 08:19

Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 10:29

« Nous sommes l'équipe la plus maltraitée du Mondial »

« Nous sommes l'équipe la plus maltraitée du Mondial »

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 12:17

La France et l'Argentine entament leur Mondial

La France et l'Argentine entament leur Mondial

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 04:02

Dans les coulisses des « espions » de l'équipe de Suisse

Dans les coulisses des « espions » de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 05:18

L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 06:47

Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie

Football    Actualisé le 16.06.2026 - 08:19