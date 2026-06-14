Fin de championnat pour Bosna et St-Blaise

Ce week-end était le dernier du championnat en 2e ligue interrégionale de football. St-Blaise a fait match nul 1-1 contre Ueberstorf, samedi. La réussite neuchâteloise a été l’œuvre, de la tête, de Ray Williams Amadio. Et Bosna Neuchâtel a perdu 2-1 contre les moins de 21 ans de Thoune Berner Oberland. Giovann Samy Joel Couasnon a réduit l’écart à 4 minutes de la fin. Des résultats qui n’ont aucune incidence sur le classement final. Bosna Neuchâtel termine à la quatrième place et St-Blaise à la neuvième. /vco