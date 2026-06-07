Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Une victoire qui fait du bien pour Bosna Neuchâtel. Après cinq matches sans victoire, le club vaudruzien a cueilli un succès bienvenu 5-3 sur la pelouse du FC Cugy-Montet-Aumont Murist samedi soir en 2e ligue interrégionale de football. Muhidin Becirovic, Giovann Couasnon, Sami Boni, Emir Drndar et Edin Cormehic ont participé au festival offensif du FC Bosna. Si cette victoire ne chamboule pas le classement, dans lequel les Neuchâtelois figurent toujours au 4e rang, elle permet au FC Bosna Neuchâtel de prendre confiance avant son dernier match de championnat, et surtout avant son duel face au FC Collex-Bussy le 20 juin au 3e tour des qualifications pour la prochaine Coupe de Suisse.





Saint-Blaise giflé

La soirée a en revanche été bien plus compliquée pour le FC Saint-Blaise. Le club des Fourches a été humilié 9-0 sur la pelouse du FC Thun Berner Oberland U-21, soit les moins de 21 ans du FC Thoune. La troupe de Philippe Perret et Robert Lüthi n’a pas eu le temps d’exister dans cette rencontre, puisqu’elle était déjà menée 4-0 après 30 minutes de jeu, et même 7-0 à la mi-temps. Au classement, le FC Saint-Blaise occupe la 9e position. /gjo