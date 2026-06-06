Le FC Lignières relégué

Le retour du FC Lignières en 2e ligue de football n’aura duré qu’une saison. Un an après son ascension dans l’élite du football neuchâtelois, le club est condamné à la relégation après sa défaite vendredi soir 4-1 sur la pelouse de Marin-Sports. À la suite de ce revers, le FC Lignières se retrouve à quatre points du FC Le Communal Sport Le Locle, premier non relégable, alors qu’il ne lui reste qu’un match à jouer avant la fin de cet exercice.

Le suspense reste en revanche entier dans la lutte pour éviter la seconde place de relégué. À deux matches du terme de la saison, le FC Béroche-Gorgier avec 17 points, et Le FC Communal Sport Le Locle, Audax-Friul et le FC Colombier avec 20 points, doivent encore sauver leur peau. /gjo