Le FC Lignières relégué

Douze mois après avoir retrouvé la 2e ligue de football, la formation neuchâteloise va redescendre ...
Le FC Lignières relégué

Douze mois après avoir retrouvé la 2e ligue de football, la formation neuchâteloise va redescendre d’un échelon. Le néo-promu a concédé la défaite de trop vendredi soir face à Marin-Sports.

Le terrain du FC Lignières n'accueillera plus de rencontres de 2e ligue la saison prochaine. (photo : archives) Le terrain du FC Lignières n'accueillera plus de rencontres de 2e ligue la saison prochaine. (photo : archives)

Le retour du FC Lignières en 2e ligue de football n’aura duré qu’une saison. Un an après son ascension dans l’élite du football neuchâtelois, le club est condamné à la relégation après sa défaite vendredi soir 4-1 sur la pelouse de Marin-Sports. À la suite de ce revers, le FC Lignières se retrouve à quatre points du FC Le Communal Sport Le Locle, premier non relégable, alors qu’il ne lui reste qu’un match à jouer avant la fin de cet exercice.

Le suspense reste en revanche entier dans la lutte pour éviter la seconde place de relégué. À deux matches du terme de la saison, le FC Béroche-Gorgier avec 17 points, et Le FC Communal Sport Le Locle, Audax-Friul et le FC Colombier avec 20 points, doivent encore sauver leur peau. /gjo


 

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