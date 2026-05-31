Yverdon Sport Féminin est de retour dans l’élite

Yverdon retrouvera l'élite du football féminin la saison prochaine. En obtenant un ultime point après leur match nul contre Lucerne 0-0 samedi, l’équipe des Neuchâteloises Carina Da Costa Vilela et Ilona Guede Redondo a validé son ticket pour la Women’s Super League.

Après les six journées du tour de promotion/relégation, les Nord-Vaudoises terminent à la deuxième place derrière Lucerne, qui a assuré son maintien en prenant la première place de ce barrage. Le FC Thoune est quant à lui relégué, terminant à une petite longueur d'Yverdon.

Après avoir échoué à ce même stade la saison dernière pour un petit but seulement, YSF retrouve donc la première division suisse après l'avoir quittée pour la dernière fois en 2023. /ATS-lgn