Le FC St-Blaise renoue avec la victoire

Ce n’est que la 2e victoire de l’année pour le FC St-Blaise, elle fait donc du bien. À domicile, l’équipe entraînée par Philippe Perret et Robert Lüthi a battu le FC Cugy-Montet-Aumon-Murist 1-0 vendredi soir en 2e ligue interrégionale de football. La formation des Fourches met donc fin à sa série, elle qui n’avait plus gagné en championnat depuis cinq matches. L’unique but de la rencontre est l’œuvre de l’attaquant Ray Williams Amadio à la 50e minute de jeu.

Au classement, le FC St-Blaise prend trois points d’avance sur son adversaire du soir et se classe au 9e rang avec 33 unités. C’est 20 de moins que le premier, mais 17 de plus que le premier relégable alors qu’il reste trois rencontres à jouer avant la fin de saison. /jpp