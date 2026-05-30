Le FC St-Blaise renoue avec la victoire

Après cinq matches sans succès, le club des Fourches a pris les trois points vendredi soir ...
Le FC St-Blaise renoue avec la victoire

Après cinq matches sans succès, le club des Fourches a pris les trois points vendredi soir face au FC Cugy-Montet-Aumon-Murist en 2e ligue interrégionale de football.

Le FC Saint-Blaise a remporté vendredi soir aux Fourches une 9e victoire dans sa saison 2025/2026 de 2e ligue interrégionale. (Photo archives : Bertranf Pfaff) Le FC Saint-Blaise a remporté vendredi soir aux Fourches une 9e victoire dans sa saison 2025/2026 de 2e ligue interrégionale. (Photo archives : Bertranf Pfaff)

Ce n’est que la 2e victoire de l’année pour le FC St-Blaise, elle fait donc du bien. À domicile, l’équipe entraînée par Philippe Perret et Robert Lüthi a battu le FC Cugy-Montet-Aumon-Murist 1-0 vendredi soir en 2e ligue interrégionale de football. La formation des Fourches met donc fin à sa série, elle qui n’avait plus gagné en championnat depuis cinq matches. L’unique but de la rencontre est l’œuvre de l’attaquant Ray Williams Amadio à la 50e minute de jeu.

Au classement, le FC St-Blaise prend trois points d’avance sur son adversaire du soir et se classe au 9e rang avec 33 unités. C’est 20 de moins que le premier, mais 17 de plus que le premier relégable alors qu’il reste trois rencontres à jouer avant la fin de saison. /jpp 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal

Ldc: Le PSG veut étendre son règne européen contre Arsenal

Football    Actualisé le 30.05.2026 - 05:03

Servette Chênois: une saison parfaite

Servette Chênois: une saison parfaite

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 21:07

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 20:11

Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 10:35

Articles les plus lus

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 08:17

Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 10:35

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 20:11

Servette Chênois: une saison parfaite

Servette Chênois: une saison parfaite

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 21:07

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 05:03

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 08:17

Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 10:35

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 20:11

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 12:29

Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 17:00

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 05:03

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 08:17