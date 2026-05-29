Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Le monde du football a les yeux rivés sur la Puskás Aréna. Ce samedi, le stade de la capitale hongroise sera le théâtre de la rencontre la plus attendue de la saison : la finale de la Ligue des champions. Si les regards sont tournés vers le choc opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, derrière le show se tient un Neuchâtelois. Originaire du Val-de-Travers, Tiziano Gaier est aujourd’hui le responsable de cet événement suivi par des dizaines de millions de passionnés.





Platini comme déclic

Insatisfait par son poste dans l’industrie pharmaceutique, tout a commencé par la visite à Neuchâtel de l’un des grands noms du football. « Michel Platini était l’ambassadeur d’une formation (réd. : le FIFA Master), ça m’a donné envie d’aller plus loin dans ce domaine », explique Tiziano Gaier. Employé par l’UEFA depuis 2012, le Neuchâtelois occupe aujourd’hui l’un des postes les plus importants de l’association sportive. Si la pression est grande, le passionné de football arrive tout de même à prendre du plaisir. « Il faut savoir être réactif et anticiper tout ce qui peut arriver. On se rend aussi compte que c’est un domaine qui fait rêver, il faut être reconnaissant », souligne-t-il.