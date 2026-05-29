Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Elle est l’apogée de toute une saison. La finale de la Ligue des champions de football a lieu samedi soir à Budapest, en Hongrie. Du Val-de-Travers au sommet du football européen : entretien avec Tiziano Gaier, le responsable de l’événement à l’UEFA.
Le monde du football a les yeux rivés sur la Puskás Aréna. Ce samedi, le stade de la capitale hongroise sera le théâtre de la rencontre la plus attendue de la saison : la finale de la Ligue des champions. Si les regards sont tournés vers le choc opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, derrière le show se tient un Neuchâtelois. Originaire du Val-de-Travers, Tiziano Gaier est aujourd’hui le responsable de cet événement suivi par des dizaines de millions de passionnés.
Platini comme déclic
Insatisfait par son poste dans l’industrie pharmaceutique, tout a commencé par la visite à Neuchâtel de l’un des grands noms du football. « Michel Platini était l’ambassadeur d’une formation (réd. : le FIFA Master), ça m’a donné envie d’aller plus loin dans ce domaine », explique Tiziano Gaier. Employé par l’UEFA depuis 2012, le Neuchâtelois occupe aujourd’hui l’un des postes les plus importants de l’association sportive. Si la pression est grande, le passionné de football arrive tout de même à prendre du plaisir. « Il faut savoir être réactif et anticiper tout ce qui peut arriver. On se rend aussi compte que c’est un domaine qui fait rêver, il faut être reconnaissant », souligne-t-il.
Tiziano Gaier : « La pression est grande. Mais au final, ça reste un match de foot. »
Si les supporters de football sont connus pour leurs débordements, selon Tiziano Gaier, la finale de la Ligue des champions est relativement épargnée. « La compétition a un tel prestige que les fans se comportent bien », explique le natif de Couvet, en précisant que cette année, hormis quelques supporters sans billet du côté d’Arsenal, rien de particulier n’est à anticiper.
Outre la sécurité, l’un des éléments à prendre en compte lors de ces afflux de supporters reste la consommation de bières. Estimée à plusieurs dizaines de milliers de litres, uniquement hors du stade, la consommation d’alcool nécessite d’être signalée au comité d’organisation local. « À Séville, en 2022, les bars de la ville étaient en rupture de stock », se remémore Tiziano Gaier.
« La consommation de bières, mais aussi d'eau, est importante. Certains supporters sont en ville depuis tôt le matin. »
Un job au milieu des stars
Au-delà des dispositifs mis en place dans les stades, le rôle de Tiziano Gaier est aussi de s’assurer que l’expérience des supporters soit bonne du début à la fin. « Nous travaillons beaucoup avec les aéroports et les transports publics. Lors d’une finale, la majorité des fans viennent d’ailleurs, ce qui n’est pas le cas en championnat », souligne-t-il.
Avec un quotidien où le monde professionnel co-existe avec les idoles d’enfance, le Neuchâtelois garde les pieds sur terre. « C’est un job qu'il faut faire bien. Même si on a parfois envie de prendre une photo ou un autographe en plus », relève Tiziano Gaier. Il admet tout de même avoir cédé une fois à une photo avec la légende du football italien Paolo Maldini, son idole depuis l’enfance.
« Il ne faut pas se laisser enthousiasmer, malgré les situations dans lesquelles on se retrouve. »
Après avoir organisé la finale de l'Europa League, de la Conference League et de la Ligue des Champions féminine, Tiziano Gaier se tourne donc désormais vers cette finale de la Ligue des champions 2026 entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi sera donné samedi à 18h à Budapest. /ave-gjo