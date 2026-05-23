Le FCC en sursis, Coffrane subit

Le FC La Chaux-de-Fonds est en danger. À seulement un point au-dessus de la barre de relégation de 1re ligue de football, les « jaune et bleu » se sont inclinés 3-1 samedi contre Servette M21, actuel leader du classement. Menés 3-0, les Chaux-de-Fonniers ont tout de même inscrit un but par l’intermédiaire de Steve Antunes Coelho. Dans un duel à distance face au FC La Sarraz-Eclépens, qui dispute son dernier match contre Servette M21, le FCC devra encore se battre pour assurer sa place en 1re ligue la saison prochaine. Prochain rendez-vous pour les Chaux-de-Fonniers : samedi prochain face à Amical Saint-Prex, dauphin du championnat.

De son côté, Coffrane n’a pas eu voix au chapitre face à Naters Oberwallis. En déplacement sur sol valaisan, le club vaudruzien s’est lourdement incliné 3-0. Un résultat qui fait perdre trois places à Coffrane, qui pointe désormais à la 12e place. Prochain rendez-vous pour les Vaudruziens : samedi prochain contre Lancy. /ave