« Des souvenirs gravés à vie » lors des finales de Coupe neuchâteloise

14 matchs, 14 finales : Boudry accueille ce week-end la fête du football neuchâtelois. Ce samedi, les terrains des Buchilles ont été aussi ensoleillés que remplis. La rédaction de RTN s’est rendue au cœur d’une journée pleine d’émotions.
C’est un petit peu la Coupe du monde avant l’heure à Boudry. Ce week-end, les terrains des Buchilles sont, pour la première fois, le théâtre de la fête du football régional. Ce samedi, 7 des 14 finales de la Coupe neuchâteloise ont eu lieu sous un soleil tapant. De fortes températures qui n’ont pas empêché le public de répondre présent. Une affluence bienvenue, mais aussi synonyme de défi pour l’organisation de l’événement, auparavant organisé à la Maladière, à Pierre-à-Bot ou à La Chaux-de-Fonds. « C’est sûr que ça a nécessité un gros travail (…) mais c’est aussi une chance pour le club de Boudry, car ses infrastructures vont être mises en valeur », salue Pascal Bégert, vice-président de l’Association neuchâteloise de football. Une édition placée sous le signe du fair-play. Pour l’occasion, une charte a été créée. Cette dernière doit être récitée au micro par les joueurs et joueuses avant chaque rencontre. Avec des slogans tels que : « Le football a besoin de passion, pas de pression », l’organisateur a souhaité sensibiliser les jeunes et les parents.
Pascal Bégert : « Les filles que j'ai entendu ce matin parlaient avec leur coeur. »
« Le plus beau jour de ma vie »
Sur le terrain central, tous les regards sont rivés sur la finale des juniors D opposant Le Parc à Audax-Coffrane. Si l’on ne se fie qu’aux encouragements du public et aux discours du jeune capitaine de l’équipe du Littoral à la mi-temps, rien ne laisse penser que deux équipes amateures s’affrontent. L’enjeu est grand et, lorsque les filets tremblent après l’ultime tir de la séance de penalty, c’est toute l’équipe du Parc qui file comme un seul homme célébrer la victoire près des supporters. Après avoir soulevé le trophée, André Alberto Loureiro, l’un des entraîneurs de l’équipe vainqueure, a les larmes aux yeux. « C’est magnifique, c’est ça qu’on aime dans le football, les gamins ont été incroyables », exulte-t-il. Chez les jeunes et leurs parents, l’émotion est également palpable. « Mon fils n’a pas dormi de la semaine, mais ça valait le coup », confie la mère d’un des joueurs. Pour l’un des attaquants du Parc, cette rencontre restera sans aucun doute gravée dans sa mémoire. « C’est le plus beau jour de ma vie, on est repartis avec la victoire, mais on aurait aussi pu perdre… On a eu de la chance et aussi du talent », glisse-t-il avec un large sourire.
André Alberto Loureiro « Les jeunes, ils sont comme des dingues. »
Le plaisir avant tout
Sur le terrain adjacent, l’ambiance est plus calme. Chez les juniors E (9-10 ans), ces finales sont avant tout une affaire de plaisir. « C’est quand même un tournoi important, on veut jouer la gagne, mais s’il y a quelques défaites, ce n’est pas si grave », souligne Kelyan Bächler, entraîneur assistant des juniors E de Marin. Après un premier match remporté face aux juniors de Corcelles-Cormondrèche, la troupe est satisfaite. « Un jeune m’a dit que c’était comme la Ligue des champions tellement il y avait de monde », sourit celui qui joue également pour la deuxième équipe des actifs de Marin, en guidant ses joueurs vers le prochain terrain.
Kelyan Bächler : « Il y a beaucoup de monde au même endroit, ça impressionne un peu. »
Dimanche à 20h, le clou du spectacle sera l’affiche Bôle-Kosova. Une finale des actifs qui permettra au vainqueur de participer à la prochaine Coupe de Suisse. /ave