« Des souvenirs gravés à vie » lors des finales de Coupe neuchâteloise

« Le plus beau jour de ma vie »

Sur le terrain central, tous les regards sont rivés sur la finale des juniors D opposant Le Parc à Audax-Coffrane. Si l’on ne se fie qu’aux encouragements du public et aux discours du jeune capitaine de l’équipe du Littoral à la mi-temps, rien ne laisse penser que deux équipes amateures s’affrontent. L’enjeu est grand et, lorsque les filets tremblent après l’ultime tir de la séance de penalty, c’est toute l’équipe du Parc qui file comme un seul homme célébrer la victoire près des supporters. Après avoir soulevé le trophée, André Alberto Loureiro, l’un des entraîneurs de l’équipe vainqueure, a les larmes aux yeux. « C’est magnifique, c’est ça qu’on aime dans le football, les gamins ont été incroyables », exulte-t-il. Chez les jeunes et leurs parents, l’émotion est également palpable. « Mon fils n’a pas dormi de la semaine, mais ça valait le coup », confie la mère d’un des joueurs. Pour l’un des attaquants du Parc, cette rencontre restera sans aucun doute gravée dans sa mémoire. « C’est le plus beau jour de ma vie, on est repartis avec la victoire, mais on aurait aussi pu perdre… On a eu de la chance et aussi du talent », glisse-t-il avec un large sourire.