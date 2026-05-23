Bosna Neuchâtel et Saint-Blaise n’y arrivent plus.

Les deux clubs de 2e ligue interrégionale de football se sont inclinés samedi. Bosna Neuchâtel ...
Bosna Neuchâtel et Saint-Blaise n’y arrivent plus.

Les deux clubs de 2e ligue interrégionale de football se sont inclinés samedi. Bosna Neuchâtel a été battu 3-0 par Romontois. Saint-Blaise s’est, lui, écroulé 5-1 face à Muri-Gümligen.

Cela fait maintenant cinq rencontres que Saint-Blaise et Philippe Perret n’ont pas obtenu de victoire (photo d’archive : Bertrand Pfaff). Cela fait maintenant cinq rencontres que Saint-Blaise et Philippe Perret n’ont pas obtenu de victoire (photo d’archive : Bertrand Pfaff).

Les deux clubs de 2e ligue interrégionale de football se sont inclinés samedi. Bosna Neuchâtel a été battu 3-0 par Romontois. Saint-Blaise s’est, lui, écroulé 5-1 face à Muri-Gümligen. Bosna Neuchâtel et Saint-Blaise sont en panne. Après trois rencontres sans victoire, le club vaudois s’est lourdement incliné 3-0 samedi face à Romontois, son rival au classement, à l’extérieur. Au classement, Bosna Neuchâtel reste 4e. Prochain rendez-vous pour les Vaudois : samedi prochain contre Muri-Gümligen. L’équipe bernoise, leader du classement, n’a laissé aucune chance à Saint-Blaise. Malgré un but de Miguel Angel Alba sur penalty, le club du Littoral s’est incliné 5-1. Saint-Blaise pointe ainsi à la 9e place du classement. Prochaine rencontre pour les hommes de Philippe Perret : samedi prochain contre Cugy-Montet-Aumont-Murist. /ave


 

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