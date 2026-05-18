Pas de titre pour Peseux Comète en futsal

Le titre échappe au FC Peseux Comète ! Le club subiéreux a disputé la finale des play-off de Swiss Futsal Second League, la deuxième division nationale de football en salle. L’équipe de Fazli Azemi affrontait en match aller et retour la formation de Minerva Berne. Après avoir perdu, le 9 mai, sur le terrain de son adversaire 6-4, elle avait l’obligation de remporter la rencontre retour à domicile, dimanche, pour être sacrée championne de deuxième division. Mais elle a dû se contenter d’un match nul 4-4.

En guise de lot de consolation, le FC Peseux Comète était déjà assuré d’être promu au terme de cette saison en Swiss Futsal Premier League, le plus haut niveau de la hiérarchie nationale. /mne