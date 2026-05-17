Le FC Bosna accroché, Saint-Blaise battu

Le FC Bosna Neuchâtel ne gagne plus. Après une défaite et un match nul, le club vaudruzien a encore été tenu en échec samedi en 2e ligue interrégionale de football. Le FC Bosna a dû se contenter d’un score de 2-2 sur la pelouse de Köniz.

Si les Vaudruziens ont tout de même empoché un point, le FC Saint-Blaise est resté bredouille. Les joueurs des Fourches ont été battus 3-2 par le CS Romontois à domicile.

Au classement, le FC Bosna Neuchâtel conserve sa 4e place, mais voit la première place du classement s’éloigner. Les Vaudruziens comptent sept points de retard sur le leader à quatre journées du terme du championnat. De son côté, le FC Saint-Blaise recule d’un rang et se retrouve à la 9e place. Avec 14 points d’avance sur la zone rouge, l’équipe de Philippe Perret peut toutefois se réjouir d’avoir officiellement sauvé sa place en 2e ligue interrégionale. /gjo