Le cinéma africain s'épanouit à Neuchâtel

« Jeunesse et patrimoine immatériel – Hommage aux trésors humains vivants ou disparus » : c’est le thème de la 17e édition du Festival international de films d’Afrique et de la diaspora, qui se tient à Neuchâtel. Sept films seront projetés de jeudi 14 à dimanche 17 mai au Théâtre du Pommier. Entre des films documentaires ou de fiction, la thématique repose sur le pillage du patrimoine africain par les colons.

Le documentaire « Dahomey » réalisé par le Sénégalais Mati Diop démontre toutefois que jeunes et anciennes générations ne s’accordent pas sur la restitution de ces biens : « Le film évoque le rapatriement des œuvres et des trésors royaux du Bénin qui ont été pillés par le colonisateur français et qui aujourd’hui commencent à revenir gentiment au pays », détaille Zal Saliou Ndiaye, le directeur artistique du festival neuchâtelois. « Il y a une confrontation entre les générations par rapport à cette situation. La génération nouvelle, qui a un autre esprit d’ouverture, est contre ce rapatriement parce qu’elle veut laisser à l’Europe l’accusation d’avoir pillé. Les autres générations voudraient, elles, retrouver leurs œuvres. » Cette dualité est exprimée à travers le film de Mati Diop.