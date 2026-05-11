Yoan Epitaux et Neuchâtel Xamax se séparent

Yoan Epitaux quitte Neuchâtel Xamax. Selon le communiqué du club de Challenge League, diffusé lundi, le footballeur franc-montagnard a fait part de son souhait de vivre une nouvelle expérience à l’étranger. Son contrat n’a ainsi pas été prolongé. Âgé de 25 ans, Yoan Epitaux a suivi la filière de formation de la Xamax Academy. Il a rejoint la première équipe en août 2020. Sa rigueur et son abattage lui ont permis de jouer un rôle souvent prépondérant au sein de la charnière centrale xamaxienne. Yoan Epitaux a disputé 131 matches officiels sous le maillot « rouge et noir », inscrivant au passage 5 buts.

C’est un clubiste qui s’en va : « Au-delà des statistiques, son état d’esprit exemplaire et sa constance ont marqué son passage à La Maladière », conclut le communiqué du club.

Quant à sa nouvelle destination, elle n’a pas été dévoilée. /comm-mne