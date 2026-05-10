Jordi Nsiala offre la victoire à Coffrane

C’est l’homme providentiel : Jordi Nsiala a offert trois points importants au FC Coffrane ce dimanche. Le footballeur vaudruzien a donné la victoire 3-1 aux siens contre Echallens Région, en 1re Ligue, en inscrivant un triplé. Après l’ouverture du score adverse à la 13e minute, c’est lui qui a remis Coffrane sur les bons rails en égalisant trois minutes plus tard, avant de donner l’avantage à son équipe en deuxième période (57e, 67e) face au sixième du classement. Le club du Val-de-Ruz n’a ensuite plus tremblé et a verrouillé le match pour empocher la mise. Jordi Nsiala avait déjà réalisé un « coup du chapeau » contre Portalban/Gletterens en avril dernier.

Coffrane pointe désormais au 13e rang, à six points du premier relégable. /yca