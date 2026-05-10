Bosna et Saint-Blaise se neutralisent

Pas de vainqueur dans le derby de 2e ligue interrégionale de football samedi. Bosna Neuchâtel ...
Bosna et Saint-Blaise se neutralisent

Pas de vainqueur dans le derby de 2e ligue interrégionale de football samedi. Bosna Neuchâtel et Saint-Blaise se sont quittés sur le score de 0-0.

Le FC Bosna Neuchâtel n'a pas réussi à imposé sa loi samedi face à Saint-Blaise. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le FC Bosna Neuchâtel n'a pas réussi à imposé sa loi samedi face à Saint-Blaise. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Un score nul et vierge : voilà comment s’est soldé le derby de 2e ligue interrégionale qui opposait Bosna Neuchâtel à Saint-Blaise samedi. Dans une ambiance de rivalité marquée par de nombreux avertissements, six au total, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. Bosna a pourtant bénéficié d’un penalty dès la deuxième minute. Enis Talovic ne l’a pas converti et n’a donc pas permis aux siens de repartir avec trois points précieux.

Au classement, Bosna est quatrième, à cinq points du leader. Saint-Blaise, de son côté, est huitième, à neuf longueurs du premier relégable. /yca


 

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