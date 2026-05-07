Bôle affrontera Kosova pour la Coupe neuchâteloise

Bôle contre Kosova : voilà l’affiche de la finale de la Coupe neuchâteloise de football. Les demi-finales se sont jouées mercredi soir, avec quatre clubs de 2e ligue en lice.

À La Chaux-de-Fonds, au terrain des Forges, le FC Bôle s’est imposé contre le FC Le Parc 2-0. Sur la pelouse de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, le FC Kosova est venu à bout de l’ASI Audax Friul aux tirs au but. Les deux équipes en étaient à 1 partout au terme des prolongations.

La finale de la Coupe neuchâteloise, c’est le dimanche 24 mai à Boudry. /jhi