Bôle affrontera Kosova pour la Coupe neuchâteloise

En demi-finales de la Coupe neuchâteloise de football mercredi, Bôle a battu Le Parc 2-0. Kosova ...
Bôle affrontera Kosova pour la Coupe neuchâteloise

En demi-finales de la Coupe neuchâteloise de football mercredi, Bôle a battu Le Parc 2-0. Kosova est venu à bout d’Audax Friul aux tirs au but.

Bôle retrouvera Kosova en finale le 24 mai. (Photo libre de droits). Bôle retrouvera Kosova en finale le 24 mai. (Photo libre de droits).

Bôle contre Kosova : voilà l’affiche de la finale de la Coupe neuchâteloise de football. Les demi-finales se sont jouées mercredi soir, avec quatre clubs de 2e ligue en lice.

À La Chaux-de-Fonds, au terrain des Forges, le FC Bôle s’est imposé contre le FC Le Parc 2-0. Sur la pelouse de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, le FC Kosova est venu à bout de l’ASI Audax Friul aux tirs au but. Les deux équipes en étaient à 1 partout au terme des prolongations.

La finale de la Coupe neuchâteloise, c’est le dimanche 24 mai à Boudry. /jhi


 

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