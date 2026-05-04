Peseux Comète au sommet du Futsal

L’équipe de futsal du FC Peseux Comète est promue en « Swiss Futsal Premier League », la première ...
Peseux Comète au sommet du Futsal

L’équipe de futsal du FC Peseux Comète est promue en « Swiss Futsal Premier League », la première division nationale. Elle y rejoindra le FC Le Parc, qui évolue déjà au sommet de la hiérarchie du football en salle.

Les champions de Peseux Comète Les champions de Peseux Comète

Le FC Peseux Comète s’illustre en futsal, la forme officielle et réglementée du football en salle. Le club du Littoral a fêté samedi sa promotion en « Swiss Futsal Premier League », le sommet de la hiérarchie nationale. En demi-finale des play-off de 2e division, il s’est débarrassé à la différence de buts du FC Esperanza ZH Futsal. Après avoir perdu le match aller sur sol zurichois par 5-4, Peseux Comète a remporté la rencontre retour sur le score de 6-2.

Les deux vainqueurs des demi-finales sont automatiquement promus à l’échelon supérieur. Ils s’affronteront encore en match aller et retour pour le titre de champion de « Swiss Futsal Second League ». Peseux Comète en découdra ainsi avec le FC Minerva Berne II. L’horaire des deux rencontres n’est pas encore défini.

Un autre club neuchâtelois évolue déjà en « Swiss Futsal Premier League », le FC Le Parc. /mne


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi

Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 09:14

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 05:02

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 23:02

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:46

Articles les plus lus

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:13

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:46

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 23:02

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics

Football    Actualisé le 04.05.2026 - 05:02

Servette domine Grasshopper au Letzigrund

Servette domine Grasshopper au Letzigrund

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 18:32

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:13

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:46

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 23:02

Coup d'arrêt pour le FC Bosna Neuchâtel

Coup d'arrêt pour le FC Bosna Neuchâtel

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 09:55

Thoune sacré champion après la victoire de Sion à Saint-Gall

Thoune sacré champion après la victoire de Sion à Saint-Gall

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 16:49

Servette domine Grasshopper au Letzigrund

Servette domine Grasshopper au Letzigrund

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 18:32

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Manchester United retrouve la Ligue des champions

Football    Actualisé le 03.05.2026 - 22:13