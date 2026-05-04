Peseux Comète au sommet du Futsal

Le FC Peseux Comète s’illustre en futsal, la forme officielle et réglementée du football en salle. Le club du Littoral a fêté samedi sa promotion en « Swiss Futsal Premier League », le sommet de la hiérarchie nationale. En demi-finale des play-off de 2e division, il s’est débarrassé à la différence de buts du FC Esperanza ZH Futsal. Après avoir perdu le match aller sur sol zurichois par 5-4, Peseux Comète a remporté la rencontre retour sur le score de 6-2.

Les deux vainqueurs des demi-finales sont automatiquement promus à l’échelon supérieur. Ils s’affronteront encore en match aller et retour pour le titre de champion de « Swiss Futsal Second League ». Peseux Comète en découdra ainsi avec le FC Minerva Berne II. L’horaire des deux rencontres n’est pas encore défini.

Un autre club neuchâtelois évolue déjà en « Swiss Futsal Premier League », le FC Le Parc. /mne