Lourd revers du FC Coffrane

Le club vaudruzien s’est incliné 4-1 samedi sur sol genevois, en 1re Ligue de football. Il ...
Lourd revers du FC Coffrane

Le club vaudruzien s’est incliné 4-1 samedi sur sol genevois, en 1re Ligue de football. Il était mené 3-0 à l’heure de jeu. Il n'est pas encore assuré de son maintien. 

Il a fait chaud samedi sur les terrains de football, y compris pour le FC Coffrane. (Photo archives : B. Pfaff)  Il a fait chaud samedi sur les terrains de football, y compris pour le FC Coffrane. (Photo archives : B. Pfaff) 

Un voyage au bord du lac Léman pour beurre. Le FC Coffrane a été largement battu par le FC Meyrin samedi en 1re Ligue de football. Le club vaudruzien s’est incliné 4-1. Il était mené 3-0 à l’heure de jeu. C’est Nathan Falconnier qui a sauvé l’honneur pour son équipe, d’un coup de tête bien senti, à la 68e minute de jeu.

Au classement, à quatre journées du terme de la saison, le FC Coffrane n’est pas encore assuré de son maintien. Il possède trois longueurs d’avance sur la barre contre la relégation. /mne


 

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