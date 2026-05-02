Lourd revers du FC Coffrane

Un voyage au bord du lac Léman pour beurre. Le FC Coffrane a été largement battu par le FC Meyrin samedi en 1re Ligue de football. Le club vaudruzien s’est incliné 4-1. Il était mené 3-0 à l’heure de jeu. C’est Nathan Falconnier qui a sauvé l’honneur pour son équipe, d’un coup de tête bien senti, à la 68e minute de jeu.

Au classement, à quatre journées du terme de la saison, le FC Coffrane n’est pas encore assuré de son maintien. Il possède trois longueurs d’avance sur la barre contre la relégation. /mne