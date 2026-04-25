Football : carton de Bosna, St-Blaise giflé 

Il faut y regarder deux fois pour y croire : le FC Bosna Neuchâtel a écrasé Bosporus 12-2, samedi en 2e ligue interrégionale de football. Vous avez bien lu, 12-2 ! Smaïl Guillaume Derguini s'est offert un quadruplé pour l'occasion. Il faut préciser que les Bernois sont lanterne rouge du groupe 2.

Grâce à ce succès fleuve, le club des Geneveys-sur-Coffrane possède désormais largement le meilleur goal-average du groupe. Au classement, les Neuchâtelois, troisièmes, profitent de revenir à un point de la première place, désormais détenue par les M21 de Thoune Berne Oberland, après la défaite de Muri-Gümlingen.

Côté neuchâtelois, St-Blaise a eu beaucoup moins de réussite. Les joueurs du Littoral se sont inclinés 5-0 à domicile contre les Fribourgeois de Farvagny-Ogoz. /vco