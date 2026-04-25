Football : carton de Bosna, St-Blaise giflé 

Le FC Bosna Neuchâtel a réussi un festival samedi en 2e ligue interrégionale de football, vainqueur ...
Football : carton de Bosna, St-Blaise giflé 

Le FC Bosna Neuchâtel a réussi un festival samedi en 2e ligue interrégionale de football, vainqueur 12-2 à domicile de la lanterne rouge Bosporus. Tout le contraire de St-Blaise, fessé 5-0 par Farvagny-Ogoz. 

Le FC Bosna Neuchâtel en a passé 12 à la lanterne rouge Bosporus, au centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane (photo : archives, Bertrand Pfaff). Le FC Bosna Neuchâtel en a passé 12 à la lanterne rouge Bosporus, au centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane (photo : archives, Bertrand Pfaff).

Il faut y regarder deux fois pour y croire : le FC Bosna Neuchâtel a écrasé Bosporus 12-2, samedi en 2e ligue interrégionale de football. Vous avez bien lu, 12-2 ! Smaïl Guillaume Derguini s'est offert un quadruplé pour l'occasion. Il faut préciser que les Bernois sont lanterne rouge du groupe 2. 

Grâce à ce succès fleuve, le club des Geneveys-sur-Coffrane possède désormais largement le meilleur goal-average du groupe. Au classement, les Neuchâtelois, troisièmes, profitent de revenir à un point de la première place, désormais détenue par les M21 de Thoune Berne Oberland, après la défaite de Muri-Gümlingen. 

Côté neuchâtelois, St-Blaise a eu beaucoup moins de réussite. Les joueurs du Littoral se sont inclinés 5-0 à domicile contre les Fribourgeois de Farvagny-Ogoz. /vco


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