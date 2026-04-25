Bonne opération pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le FCC s'est imposé 2-0 samedi sur la pelouse de Stade-Payerne, lors de la 25e journée du championnat ...
Bonne opération pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le FCC s'est imposé 2-0 samedi sur la pelouse de Stade-Payerne, lors de la 25e journée du championnat de 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » prennent deux points d'avance sur la barre. 

Le FC La Chaux-de-Fonds a réalisé une bonne opération contre Stade-Payerne (photo : archives, Bertrand Pfaff). Le FC La Chaux-de-Fonds a réalisé une bonne opération contre Stade-Payerne (photo : archives, Bertrand Pfaff).

Le FC La Chaux-de-Fonds a pris trois bons points samedi en 1re Ligue de football, sur la pelouse de Stade-Payerne. Les « jaune et bleu » se sont imposés 2-0 chez les Vaudois, grâce à des réussites de Vedad Efendic à la 27e minute de jeu (sur penalty) et de Owe Ituku Bonyanga à la 80e minute. Le FCC réussit une belle opération face à une formation appartenant à un bas de tableau serré, puisque les huit équipes les moins bien classées du groupe 1 se tiennent en dix points seulement. En s'imposant samedi, les joueurs d'Antonio Baldi laissent La Sarraz-Eclépens et Martigny-Sports sous la barre, avec deux points de retard sur les Chaux-de-Fonniers. /vco


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