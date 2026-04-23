Débordements lors d’un match de juniors à Neuchâtel

C’est un mal qui continue de ronger le football régional. La violence est encore et toujours présente sur et autour des terrains neuchâtelois. Dernier exemple en date dimanche après-midi au Chanet sur les hauteurs de Neuchâtel. Lors d’un duel entre deux équipes de juniors B visant une promotion, Team Neuchâtel et Le Parc, les choses ont tourné au vinaigre.

Au total, durant cette rencontre, dix cartons jaunes et deux rouges sont distribués. Preuve d’un match tendu sur le terrain. Mais c’est bien en dehors de l’aire de jeu que les choses ont pris de l’ampleur. Après avoir remis à l’ordre plusieurs dizaines de jeunes spectateurs durant la partie, l’arbitre a dû interrompre le jeu à la 75e minute de jeu pour demander à ces supporters problématiques de quitter le terrain. Mais ils ne sont pas allés bien loin. « Ces gens ont ensuite été derrière les buts et ont repris de manière encore plus virulente leurs injures envers l’arbitre et certains joueurs », explique le président de l’Association neuchâteloise de football, Mario Chatagny, présent au moment des faits.