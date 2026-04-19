Saint-Blaise déroule face à Bosporus

Les footballeurs du Littoral se sont imposés 5-2 dimanche contre Bosporus, lanterne rouge de ...
Saint-Blaise déroule face à Bosporus

Les footballeurs du Littoral se sont imposés 5-2 dimanche contre Bosporus, lanterne rouge de 2e ligue interrégionale. Les Saint-Blaisois consolident leur neuvième place et reviennent à deux points du huitième rang.

Le FC Saint-Blaise a été convaincant dimanche face à Bosporus. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le FC Saint-Blaise a été convaincant dimanche face à Bosporus. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Saint-Blaise n’a pas tremblé face au dernier de 2e ligue interrégionale de football. Les hommes de Robert Lüthi et Philippe Perret se sont largement imposés 5-2 contre Bosporus dimanche.

La première mi-temps a pourtant été disputée. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score de 2-2. Les joueurs du Littoral ont ensuite pris les devants pour ne plus les lâcher.

Avec cette victoire, Saint-Blaise conforte sa neuvième place au classement et se rapproche à deux points de la huitième. Prochain rendez-vous pour le FCSB : samedi à 17h30 face à Farvagny/Ogoz. /yca


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un cinquième but en Bundesliga pour Johan Manzambi

Un cinquième but en Bundesliga pour Johan Manzambi

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 17:40

Pas de derby vaudois en finale le 24 mai

Pas de derby vaudois en finale le 24 mai

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 17:04

Bosna Neuchâtel vise désormais la première place

Bosna Neuchâtel vise désormais la première place

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 10:21

Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 09:47

Articles les plus lus

La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 08:54

Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 09:47

Bosna Neuchâtel vise désormais la première place

Bosna Neuchâtel vise désormais la première place

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 10:21

Pas de derby vaudois en finale le 24 mai

Pas de derby vaudois en finale le 24 mai

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 17:04

Manchester City-Arsenal, la grande explication « finale »

Manchester City-Arsenal, la grande explication « finale »

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 06:04

La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 08:54

Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 09:47

Bosna Neuchâtel vise désormais la première place

Bosna Neuchâtel vise désormais la première place

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 10:21

La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense

La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 00:26

Une demi-finale de Coupe entre Yverdon et Saint-Gall

Une demi-finale de Coupe entre Yverdon et Saint-Gall

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 04:04

Manchester City-Arsenal, la grande explication « finale »

Manchester City-Arsenal, la grande explication « finale »

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 06:04

La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 08:54