Saint-Blaise déroule face à Bosporus

Saint-Blaise n’a pas tremblé face au dernier de 2e ligue interrégionale de football. Les hommes de Robert Lüthi et Philippe Perret se sont largement imposés 5-2 contre Bosporus dimanche.

La première mi-temps a pourtant été disputée. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score de 2-2. Les joueurs du Littoral ont ensuite pris les devants pour ne plus les lâcher.

Avec cette victoire, Saint-Blaise conforte sa neuvième place au classement et se rapproche à deux points de la huitième. Prochain rendez-vous pour le FCSB : samedi à 17h30 face à Farvagny/Ogoz. /yca