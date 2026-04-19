La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

La situation se complique en 1re Ligue de football pour le FC La Chaux-de-Fonds. Battus 4-2 samedi à Monthey, les joueurs de la Charrière glissent à la dernière place du classement. Les hommes d’Antonio Baldi sont complètement passés à côté de leur entame de match. Ils ont encaissé les quatre premiers buts en 70 minutes avant de se réveiller en fin de rencontre et de réduire l’écart.

Coffrane prend un point précieux

Les Vaudruziens ont, eux, décroché un bon point samedi contre Prishtina Bern. Face au troisième du classement, les hommes de Christophe Droz ont bien débuté en ouvrant le score par Nicola Colaci dès la 5e minute. Mais les Bernois ont renversé la situation grâce à des buts inscrits aux 21e et 45e minutes. Au retour des vestiaires, Nicola Colaci s’est offert un doublé à la 60e minute et permis aux siens d’arracher le nul. Coffrane a ensuite tenu durant la dernière demi-heure et possède désormais quatre points d’avance sur le premier relégable. /yca

