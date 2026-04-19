La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

Les clubs neuchâtelois de 1re Ligue n’ont pas gagné ce week-end. Le FC La Chaux-de-Fonds s’est ...
La Chaux-de-Fonds s’enfonce, Coffrane arrache un point

Les clubs neuchâtelois de 1re Ligue n’ont pas gagné ce week-end. Le FC La Chaux-de-Fonds s’est incliné samedi et chute à la dernière place du classement. De son côté, Coffrane a pris un point précieux et compte désormais quatre longueurs d’avance sur la barre.

Nicola Colaci a inscrit un doublé samedi podu FC Coffrane (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Nicola Colaci a inscrit un doublé samedi podu FC Coffrane (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

La situation se complique en 1re Ligue de football pour le FC La Chaux-de-Fonds. Battus 4-2 samedi à Monthey, les joueurs de la Charrière glissent à la dernière place du classement. Les hommes d’Antonio Baldi sont complètement passés à côté de leur entame de match. Ils ont encaissé les quatre premiers buts en 70 minutes avant de se réveiller en fin de rencontre et de réduire l’écart.

Coffrane prend un point précieux 

Les Vaudruziens ont, eux, décroché un bon point samedi contre Prishtina Bern. Face au troisième du classement, les hommes de Christophe Droz ont bien débuté en ouvrant le score par Nicola Colaci dès la 5e minute. Mais les Bernois ont renversé la situation grâce à des buts inscrits aux 21e et 45e minutes. Au retour des vestiaires, Nicola Colaci s’est offert un doublé à la 60e minute et permis aux siens d’arracher le nul. Coffrane a ensuite tenu durant la dernière demi-heure et possède désormais quatre points d’avance sur le premier relégable. /yca


 

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