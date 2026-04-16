Coffrane giflé par Servette

Lourde défaite pour le FC Coffrane, en 1re Ligue de football. Le club vaudruzien s’est incliné mercredi soir au Stade des Chézards à Colombier contre les moins de 21 ans du FC Servette. Une défaite 6-1. Le but de l’honneur côté neuchâtelois a été signé par Jordi Nsiala à la 49e minute, alors que Coffrane était déjà mené 4-0.

Une défaite qui n’arrange pas les affaires des joueurs de Christophe Droz. Au classement, ils sont 13e avec 25 points, à 3 points du premier des relégables. En parallèle, cette victoire a permis à Servette M21 de prendre la deuxième place. /jhi