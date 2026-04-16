Coffrane giflé par Servette

En 1re Ligue de football mercredi, Coffrane a perdu 6-1 contre Servette M21.
Coffrane giflé par Servette

En 1re Ligue de football mercredi, Coffrane a perdu 6-1 contre Servette M21.

Le FC Coffrane n'y est pas arrivé. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le FC Coffrane n'y est pas arrivé. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Lourde défaite pour le FC Coffrane, en 1re Ligue de football. Le club vaudruzien s’est incliné mercredi soir au Stade des Chézards à Colombier contre les moins de 21 ans du FC Servette. Une défaite 6-1. Le but de l’honneur côté neuchâtelois a été signé par Jordi Nsiala à la 49e minute, alors que Coffrane était déjà mené 4-0.

Une défaite qui n’arrange pas les affaires des joueurs de Christophe Droz. Au classement, ils sont 13e avec 25 points, à 3 points du premier des relégables. En parallèle, cette victoire a permis à Servette M21 de prendre la deuxième place. /jhi


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Bayern élimine le Real lors d'une soirée européenne de légende

Le Bayern élimine le Real lors d'une soirée européenne de légende

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 23:47

Ligue des champions: Arsenal en demi-finale par la petite porte

Ligue des champions: Arsenal en demi-finale par la petite porte

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 22:58

Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 12:06

Arsenal et le Bayern Munich en position de force

Arsenal et le Bayern Munich en position de force

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 04:04

Articles les plus lus

Pas de nouvelle remontada pour le Barça

Pas de nouvelle remontada pour le Barça

Football    Actualisé le 14.04.2026 - 23:08

Arsenal et le Bayern Munich en position de force

Arsenal et le Bayern Munich en position de force

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 04:04

Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 12:06

Ligue des champions: Arsenal en demi-finale par la petite porte

Ligue des champions: Arsenal en demi-finale par la petite porte

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 22:58

Le grand soir d'Aurélie Csillag

Le grand soir d'Aurélie Csillag

Football    Actualisé le 14.04.2026 - 21:02

Pas de nouvelle remontada pour le Barça

Pas de nouvelle remontada pour le Barça

Football    Actualisé le 14.04.2026 - 23:08

Arsenal et le Bayern Munich en position de force

Arsenal et le Bayern Munich en position de force

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 04:04

Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960

Football    Actualisé le 15.04.2026 - 12:06

Léo Seydoux demeure rouge et noir

Léo Seydoux demeure rouge et noir

Football    Actualisé le 14.04.2026 - 11:00

L'UEFA rejette la plainte du Barça

L'UEFA rejette la plainte du Barça

Football    Actualisé le 14.04.2026 - 13:12

Le grand soir d'Aurélie Csillag

Le grand soir d'Aurélie Csillag

Football    Actualisé le 14.04.2026 - 21:02

Pas de nouvelle remontada pour le Barça

Pas de nouvelle remontada pour le Barça

Football    Actualisé le 14.04.2026 - 23:08