Neuchâtel Xamax ne reconduira pas Anthony Braizat

Le club de Challenge League annonce ce lundi qu’il ne reconduit pas le contrat de son entraîneur ...
Neuchâtel Xamax ne reconduira pas Anthony Braizat

Le club de Challenge League annonce ce lundi qu’il ne reconduit pas le contrat de son entraîneur français pour la saison prochaine. Le nom du futur coach n’est pas encore connu.

Anthony Braizat fera ses adieux à La Maladière le 11 mai. (Photo : Neuchâtel Xamax) Anthony Braizat fera ses adieux à La Maladière le 11 mai. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Anthony Braizat ne sera bientôt plus l’entraîneur de Neuchâtel Xamax. Le club « rouge et noir » l’a annoncé ce lundi dans un communiqué. Après une saison et demie de collaboration, la direction a décidé de ne pas reconduire son contrat au-delà de son échéance, soit à la fin du présent championnat. Des informations concernant sa succession seront communiquées « en temps voulu », précise le club de football de La Maladière.

Engagé le 24 décembre 2024, Anthony Braizat a dirigé jusqu’ici 52 matches sur le banc neuchâtelois, avec une moyenne de 1,23 point par match. C’est moins bien que son prédécesseur, Uli Forte, qui avait quitté La Maladière avec une moyenne de 1,35 point par rencontre. Il reste cependant six matches au Français pour améliorer son ratio.

Il y a une dizaine de jours, dans un entretien accordé à RTN, Anthony Braizat expliquait avoir déjà eu des échanges avec sa direction, il y a environ un mois et demi. Il indiquait qu’une nouvelle rencontre devait avoir lieu la semaine dernière. L’entraîneur de Xamax rappelait par ailleurs que son équipe occupait la 5e place du classement de Challenge League, en ligne avec les objectifs fixés sur le plan comptable par sa direction. Ces résultats n’auront toutefois pas suffi au coach français pour s’assurer une place sur le banc « rouge et noir » la saison prochaine.


Une décision qui s’analyse

Certes, le visage montré par le Xamax de Braizat, trop inconstant, n’a pas ravivé la ferveur du côté de La Maladière. Mais d’autres éléments semblent aussi avoir pesé dans la balance. À notre micro, le technicien déclarait : « C’est clair que ma direction aimerait qu’on fasse jouer plus de jeunes. Mais si on doit être formateur, ça doit se faire petit à petit. » C’est peut-être aussi de ce côté-là qu’il faut chercher une deuxième explication à la non-reconduction de son contrat. Entre une direction qui souhaite faire progresser rapidement de jeunes talents, un coach qui espère obtenir des résultats pour conserver son poste et des joueurs plus expérimentés, peu enclins à céder du temps de jeu à des espoirs, difficile de contenter tout le monde.

Reste désormais à voir si le prochain entraîneur saura trouver les clés pour ramener Xamax au sommet de la Challenge League.

Le prochain rendez-vous en championnat pour les joueurs d’Anthony Braizat est fixé au mercredi 22 avril. Xamax affrontera Yverdon à 19h30 au Stade municipal. /yca


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