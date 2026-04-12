Coffrane chavire contre Martigny

Coffrane surpris par Martigny. Face à la lanterne rouge de 1re ligue de football, les Vaudruziens se sont inclinés dimanche 5-3 alors qu’ils menaient de deux longueurs d’avance à l’heure de jeu. Malgré un doublé du buteur des « jaune et bleus », Lamine Junior Tall, Coffrane n’a pas su maintenir l’écart. La décision s’est faite en fin de match, grâce notamment à un quadruplé du Valaisan Yannick Cotter. Au classement, Coffrane pointe à la 13e place, à trois points de la barre de relégation. /Ave