Coffrane chavire contre Martigny

Alors qu’ils menaient de deux buts, les Vaudruziens se sont inclinés 5-3 dimanche en 1re ligue ...
Coffrane chavire contre Martigny

Alors qu’ils menaient de deux buts, les Vaudruziens se sont inclinés 5-3 dimanche en 1re ligue de football.

La défense du FC Coffrane a souffert dimanche contre Martigny-Sports (Photo d'archive : Bertrand Pfaff).  La défense du FC Coffrane a souffert dimanche contre Martigny-Sports (Photo d'archive : Bertrand Pfaff). 

Coffrane surpris par Martigny. Face à la lanterne rouge de 1re ligue de football, les Vaudruziens se sont inclinés dimanche 5-3 alors qu’ils menaient de deux longueurs d’avance à l’heure de jeu. Malgré un doublé du buteur des « jaune et bleus », Lamine Junior Tall, Coffrane n’a pas su maintenir l’écart. La décision s’est faite en fin de match, grâce notamment à un quadruplé du Valaisan Yannick Cotter. Au classement, Coffrane pointe à la 13e place, à trois points de la barre de relégation. /Ave


 

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