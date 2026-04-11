Victoire de caractère pour le FCC

Le Fc La Chaux-de-Fonds s'est défait de Lancy 4-3 samedi en 1re ligue de football. Au classement ...
Victoire de caractère pour le FCC

Le Fc La Chaux-de-Fonds s'est défait de Lancy 4-3 samedi en 1re ligue de football. Au classement, le FCC pointe toujours à la 14e place, juste au-dessus de la barre de relégation.

Le FCC a décroché la victoire au bout du suspens samedi en 1re ligue de football contre Lancy (Photo d'archive : Bertrand Pfaff). Le FCC a décroché la victoire au bout du suspens samedi en 1re ligue de football contre Lancy (Photo d'archive : Bertrand Pfaff).

Le FC La Chaux-de-Fonds n’a rien lâché samedi en 1re ligue de football. Face à l’actuel 7e du championnat, le FCC a pris la mesure de Lancy (4-3).

Si les Chaux-de-Fonniers sont rentrés du mauvais pied sur la pelouse genevoise en encaissant l’ouverture du score dès la 4e minute, leur réaction ne s’est pas fait attendre et a eu un nom : Owe Ituku Bonyaga. En deux minutes, le buteur des « jaunes et bleus » a renversé le score en inscrivant deux buts coup sur coup (16e et 18e). À la mi-temps, le FCC menait 2-1.

Après un chassé-croisé où Lancy, mené au score, n’a pas laissé le FCC faire le break, les deux équipes partageaient l’enjeu 3-3 à cinq minutes du terme de la partie. C’était sans compter l’inévitable Owe Ituku Bonyaga. Le numéro 9 du FCC a couronné sa performance d’un coup du chapeau en inscrivant le but de la victoire, offrant ainsi trois précieux points au club de la Métropole horlogère.

Au classement, le FC La Chaux-de-Fonds pointe toujours à la 14e place, juste au-dessus de la barre de relégation. Prochain rendez-vous pour les hommes de Daniele Marzo et Antonio Baldi : samedi prochain à domicile contre Monthey. /Ave


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