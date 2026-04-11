Bosna Neuchâtel cale, St-Blaise s'écroule

Coup de frein pour le FC Bosna Neuchâtel. Après trois victoires consécutives en 2e ligue interrégionale, les Neuchâtelois ont fait match nul 2-2 samedi soir contre l’AS Italiana. Face au 8e du championnat, Bosna a même failli perdre la rencontre. L’égalisation est venue des pieds de Smaïl Guillaume Derguini dans les ultimes instants du match. Un nul qui fait glisser Bosna Neuchâtel à la troisième place, à trois points du leader Muri-Gümligen.

Un résultat qui n’arrange pas les affaires du FC St-Blaise. Au coude à coude avec l’AS Italiana dans le ventre mou du classement, la troupe de Philippe Perret s’est lourdement inclinée samedi soir 5-1 contre Savièse. Une défaite qui fait reculer St-Blaise de la 8e à la 9e place, au profit de l’adversaire du soir de Bosna Neuchâtel. /Ave