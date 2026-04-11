Bosna Neuchâtel cale, St-Blaise s'écroule

Le club vaudruzien a mis un terme à sa série victorieuse samedi soir en 2e ligue interrégionale ...
Bosna Neuchâtel cale, St-Blaise s'écroule

Le club vaudruzien a mis un terme à sa série victorieuse samedi soir en 2e ligue interrégionale de football, en partageant l’enjeu 2-2 face à l’AS Italiana. De son côté, St-Blaise s’est lourdement incliné 5-1 face à Savièse.

Mirza Mujcic et le FC Bosna Neuchâtel n’ont pas su trouver la faille pour décrocher les trois points face à l’AS Italiana, samedi, en 2e ligue interrégionale (Photo d’archive : Bertrand Pfaff). Mirza Mujcic et le FC Bosna Neuchâtel n’ont pas su trouver la faille pour décrocher les trois points face à l’AS Italiana, samedi, en 2e ligue interrégionale (Photo d’archive : Bertrand Pfaff).

Coup de frein pour le FC Bosna Neuchâtel. Après trois victoires consécutives en 2e ligue interrégionale, les Neuchâtelois ont fait match nul 2-2 samedi soir contre l’AS Italiana. Face au 8e du championnat, Bosna a même failli perdre la rencontre. L’égalisation est venue des pieds de Smaïl Guillaume Derguini dans les ultimes instants du match. Un nul qui fait glisser Bosna Neuchâtel à la troisième place, à trois points du leader Muri-Gümligen.

Un résultat qui n’arrange pas les affaires du FC St-Blaise. Au coude à coude avec l’AS Italiana dans le ventre mou du classement, la troupe de Philippe Perret s’est lourdement inclinée samedi soir 5-1 contre Savièse. Une défaite qui fait reculer St-Blaise de la 8e à la 9e place, au profit de l’adversaire du soir de Bosna Neuchâtel. /Ave 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un derby Sion - LS à Tourbillon ce dimanche

Un derby Sion - LS à Tourbillon ce dimanche

Football    Actualisé le 12.04.2026 - 05:05

Victoire de caractère pour le FCC

Victoire de caractère pour le FCC

Football    Actualisé le 12.04.2026 - 08:26

Lugano assure le service minimum

Lugano assure le service minimum

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 20:10

Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 15:56

Articles les plus lus

Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 15:56

Incendie au Parc St-Jacques, Thoune-Bâle reporté

Incendie au Parc St-Jacques, Thoune-Bâle reporté

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 19:15

Lugano assure le service minimum

Lugano assure le service minimum

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 20:10

Victoire de caractère pour le FCC

Victoire de caractère pour le FCC

Football    Actualisé le 12.04.2026 - 08:26

Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion

Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 08:55

Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 15:56

Incendie au Parc St-Jacques, Thoune-Bâle reporté

Incendie au Parc St-Jacques, Thoune-Bâle reporté

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 19:15

Lugano assure le service minimum

Lugano assure le service minimum

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 20:10

Xamax réagit face à Nyon

Xamax réagit face à Nyon

Football    Actualisé le 10.04.2026 - 23:01

Le Real Madrid accroché par Gérone avant le retour contre le Bayern

Le Real Madrid accroché par Gérone avant le retour contre le Bayern

Football    Actualisé le 10.04.2026 - 23:21

Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion

Thoune peut faire un grand pas vers le titre de champion

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 08:55

Incendie au Parc St-Jacques, Thoune-Bâle reporté

Incendie au Parc St-Jacques, Thoune-Bâle reporté

Football    Actualisé le 11.04.2026 - 19:15