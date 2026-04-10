Grégory Binggeli : une voix qui résonne depuis 12 ans à la Maladière

Du temps, de la voix et surtout de la passion. C’est la recette gagnante du speaker de Neuchâtel Xamax. Grégory Binggeli tient ce rôle depuis 2012 à La Maladière. Derrière son micro, il présente, il annonce, il crie et il célèbre. Mais c’est aussi un vrai investissement, comme le concède celui qui est aussi membre du Conseil d’administration du club « rouge et noir ». « J’arrange mes vacances en fonction des matches. C’est une passion, mais aussi un défouloir », sourit Grégory Binggeli.
Grégory Binggeli : « Il n’y a rien de plus beau que de crier et d’entendre le public nous répondre. »
Un peu par hasard
Après 14 ans, la passion est encore intacte pour Grégory Binggeli. Il se souvient d’ailleurs encore comment il a endossé ce rôle de speaker il y a quelques années. « En 2012, un concours de circonstances m’a mené à faire le speaker », se remémore Grégory Binggeli.
« Il faut être passionné, avoir une voix qui porte et comprendre le foot. Et aussi ne pas trop se tromper dans le nom des joueurs ! »
Quant au match de Challenge League de football de ce vendredi soir entre Neuchâtel Xamax et le FC Stade Nyonnais, il est programmé à 19h30 à la Maladière. Un match que vous pourrez suivre sur RTN dès 19h15 avec le commentaire de Damien Aubert. /gjo