Grégory Binggeli : une voix qui résonne depuis 12 ans à la Maladière

Du temps, de la voix et surtout de la passion. C’est la recette gagnante du speaker de Neuchâtel Xamax. Grégory Binggeli tient ce rôle depuis 2012 à La Maladière. Derrière son micro, il présente, il annonce, il crie et il célèbre. Mais c’est aussi un vrai investissement, comme le concède celui qui est aussi membre du Conseil d’administration du club « rouge et noir ». « J’arrange mes vacances en fonction des matches. C’est une passion, mais aussi un défouloir », sourit Grégory Binggeli.