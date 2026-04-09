Match nul pour Coffrane

Le FC Coffrane tient bon mais ne l’emporte pas. En 1re Ligue de football, le club neuchâtelois a fait match nul 0-0 mercredi en déplacement sur la pelouse du FC Monthey. La conséquence, c’est un surplace au niveau du classement : Coffrane reste douzième avec 25 points, Monthey est toujours quatrième. /jhi