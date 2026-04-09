Le FC Coffrane tient bon mais ne l’emporte pas. En 1re Ligue de football, le club neuchâtelois a fait match nul 0-0 mercredi en déplacement sur la pelouse du FC Monthey. La conséquence, c’est un surplace au niveau du classement : Coffrane reste douzième avec 25 points, Monthey est toujours quatrième. /jhi
Match nul pour Coffrane
En 1re Ligue de football mercredi, Coffrane et Monthey se sont quittés sur un 0-0.
RTN
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