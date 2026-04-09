Match nul pour Coffrane

En 1re Ligue de football mercredi, Coffrane et Monthey se sont quittés sur un 0-0.
Match nul pour Coffrane

En 1re Ligue de football mercredi, Coffrane et Monthey se sont quittés sur un 0-0.

Le FC Coffrane ne bouge pas au classement. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le FC Coffrane ne bouge pas au classement. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Le FC Coffrane tient bon mais ne l’emporte pas. En 1re Ligue de football, le club neuchâtelois a fait match nul 0-0 mercredi en déplacement sur la pelouse du FC Monthey. La conséquence, c’est un surplace au niveau du classement : Coffrane reste douzième avec 25 points, Monthey est toujours quatrième. /jhi


 

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