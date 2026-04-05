Le FC Coffrane craque sur la fin

Fin de série pour le FC Coffrane. Après trois victoires et un match nul, le club vaudruzien a perdu 5-2 samedi soir sur la pelouse du FC Amical Saint-Prex en 1re Ligue de football. Face au leader du classement, les joueurs de Christophe Droz ont longtemps tenu le choc. Ils ont pu égaliser à 1-1 à la 23e, grâce à Jamie Buntschu, puis à 2-2 à l’heure de jeu grâce à Jordi Nsiala. Mais les Vaudruziens ont fini par plier dans cette rencontre en encaissant trois buts en 13 minutes en fin de match.

Au classement, le FC Coffrane pointe au 12e rang. Il compte cinq points d’avance sur le premier relégable. /gjo