Samedi positif pour Bosna et St-Blaise

Le FC Bosna cartonne et le FC St-Blaise partage les points. Les deux clubs neuchâtelois de ...
Samedi positif pour Bosna et St-Blaise

Le FC Bosna cartonne et le FC St-Blaise partage les points. Les deux clubs neuchâtelois de 2e ligue interrégionale ne sont pas rentrés bredouilles samedi de leur déplacement respectif.

Muhidin Becirovic a encore marqué avec Bosna. (photo : Bertrand Pfaff) Muhidin Becirovic a encore marqué avec Bosna. (photo : Bertrand Pfaff)

Le FC Bosna Neuchâtel a infligé une correction au SV Lyss, samedi en 2e ligue interrégionale de football. Le club vaudruzien s’est imposé 5-1 sur le terrain de son adversaire. Il menait déjà 2-0 après moins de dix minutes de jeu.

Le FC St-Blaise était également en déplacement. La troupe de Philippe Perret a partagé l’enjeu 1-1 contre l’AS Italiana.

Au classement, le FC Bosna Neuchâtel revient à trois longueurs du leader, le FC Muri-Gümligen, avec toutefois un match en plus.

Le FC St-Blaise est confortablement installé au milieu du tableau, occupant le 8e rang. /mne 


 

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