Samedi positif pour Bosna et St-Blaise

Le FC Bosna Neuchâtel a infligé une correction au SV Lyss, samedi en 2e ligue interrégionale de football. Le club vaudruzien s’est imposé 5-1 sur le terrain de son adversaire. Il menait déjà 2-0 après moins de dix minutes de jeu.

Le FC St-Blaise était également en déplacement. La troupe de Philippe Perret a partagé l’enjeu 1-1 contre l’AS Italiana.

Au classement, le FC Bosna Neuchâtel revient à trois longueurs du leader, le FC Muri-Gümligen, avec toutefois un match en plus.

Le FC St-Blaise est confortablement installé au milieu du tableau, occupant le 8e rang. /mne