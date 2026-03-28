Le FC La Chaux-de-Fonds toujours mal barré

Un déplacement pour beurre au bord du lac Léman. Le FC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 2-1 sur le terrain du CS Chênois samedi en 1re Ligue de football.

Les joueurs de la Métropole horlogère étaient menés 2-0 à la pause à la suite de deux réussites d'Espendi Kungi (16e et 36e). Ils ont réussi à réduire à la marque à l’heure de jeu grâce à un but de Vedad Efendic. Un but aussi beau qu’inutile puisque le FCC n'est finalement pas parvenu à égaliser.

Le FC La Chaux-de-Fonds figure parmi les trois équipes, avec le FC Sarraz-Eclépens et le FC Martigny, qui ferment la marche du classement, avec le même nombre de points et un goalaverage très proche. Il est de -16 pour la Sarraz, -17 pour le FCC et -18 pour Martigny. La relégation guette toujours le club de La Charrière. /mne

