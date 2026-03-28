Le FC La Chaux-de-Fonds toujours mal barré

Le FCC a perdu 2-1 sur le terrain du CS Chênois, samedi en 1re Ligue de football. Le club de ...
Le FC La Chaux-de-Fonds toujours mal barré

Le FCC a perdu 2-1 sur le terrain du CS Chênois, samedi en 1re Ligue de football. Le club de la Métropole horlogère figure toujours parmi les trois mauvais élèves du championnat, en position de relégation. 

Les temps sont durs pour Antonio Baldi et son équipe. (Photo : Bertrand Pfaff) Les temps sont durs pour Antonio Baldi et son équipe. (Photo : Bertrand Pfaff)

Un déplacement pour beurre au bord du lac Léman. Le FC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 2-1 sur le terrain du CS Chênois samedi en 1re Ligue de football.

Les joueurs de la Métropole horlogère étaient menés 2-0 à la pause à la suite de deux réussites d'Espendi Kungi (16e et 36e). Ils ont réussi à réduire à la marque à l’heure de jeu grâce à un but de Vedad Efendic. Un but aussi beau qu’inutile puisque le FCC n'est finalement pas parvenu à égaliser. 

Le FC La Chaux-de-Fonds figure parmi les trois équipes, avec le FC Sarraz-Eclépens et le FC Martigny, qui ferment la marche du classement, avec le même nombre de points et un goalaverage très proche. Il est de -16 pour la Sarraz, -17 pour le FCC et -18 pour Martigny. La relégation guette toujours le club de La Charrière. /mne


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