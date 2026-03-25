Coffrane et La Chaux-de-Fonds inséparables

Le FC Coffrane et le FC La Chaux-de-Fonds se sont quittés dos à dos, 1-1, mercredi soir sur le terrain de l’anneau d’athlétisme de Colombier. Par un temps à ne pas mettre un footballeur dehors, ce derby cantonal de 1re ligue n’a donc donné lieu à aucun vainqueur. C’est le FC Coffrane qui a ouvert la marque à l’heure de jeu (58e) par Dany Cattin. Le FCC a égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Jeffrey Bryan Kabuya.

Au classement, le FC Coffrane demeure 12e avec six points d’avance sur la barre. Le FC La Chaux-de-Fonds reste coller à la dernière place, en position de relégation, avec le même nombre de points que les deux clubs qui le précèdent mais un goalaverage légèrement plus défavorable, pour un but sur Martigny et deux sur la Sarraz-Eclépens. /mne