Le FC La Chaux-de-Fonds respire mieux, Coffrane enchaîne

Les deux clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football ont vécu une belle soirée samedi. Le FC ...
Le FC La Chaux-de-Fonds respire mieux, Coffrane enchaîne

Les deux clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football ont vécu une belle soirée samedi. Le FC Coffrane s’est défait de La Sarraz-Eclépens 3-0 et le FC La Chaux-de-Fonds s’est rassuré en s’imposant 2-0 face au FC Echallens-Région.

Guilherme Roque De Morais et ses coéquipiers du FC Coffrane tiennent la forme en ce début de deuxième tour. (Photo : Betrand Pfaff) Guilherme Roque De Morais et ses coéquipiers du FC Coffrane tiennent la forme en ce début de deuxième tour. (Photo : Betrand Pfaff)

Le FC Coffrane tient la forme. Le club du Val-de-Ruz a signé une nouvelle victoire, la troisième de suite, en 1re Ligue de football samedi après-midi. Les joueurs de Christophe Droz ont battu le FC La Sarraz-Eclépens 3-0. Coffrane a fait la différence en deuxième période grâce à des réussites de Kenzo Ganaj (48’), Guilherme Roque De Morais (59’) et Jordi Nsiala (85’).

Le FCC se relance

De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds s’est rassuré. La lanterne rouge a décroché une victoire importante dans sa lutte pour le maintien. Les « jaune et bleu » ont disposé du FC Echallens-Région 2-0 à La Charrière grâce à des buts de Matteo Cesca (17’) et Owe Ituku Bonyanga (62’).

Au classement, le FCC reste à la dernière place, mais il revient à un petit point de la barre. Quant au FC Coffrane, il poursuit sa remontée dans la hiérarchie. Le club vaudruzien occupe désormais la 10e place et compte cinq points d’avance sur la zone rouge. /gjo


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