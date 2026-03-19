Coffrane maîtrise son sujet

Le FC Coffrane poursuit sa remontée au classement. Le club de football du Val-de-Ruz a battu mercredi soir le FC Naters Oberwallis. Un match qui s’est disputé au stade des Chézards à Colombier. Coffrane l’a emporté 3-1 contre les Valaisans, alors même que l’équipe était réduite à dix à partir de la 64e minute à la suite de l’expulsion de Santos Lineiro. Les réussites neuchâteloises ont été l’œuvre de Jimmy Frossard, Jordy Nsiala et Lamine Junior Tall. Au classement, l’équipe de Christophe Droz est désormais douzième avec 20 points. /jhi