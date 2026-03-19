Le FC Coffrane poursuit sa remontée au classement. Le club de football du Val-de-Ruz a battu mercredi soir le FC Naters Oberwallis. Un match qui s’est disputé au stade des Chézards à Colombier. Coffrane l’a emporté 3-1 contre les Valaisans, alors même que l’équipe était réduite à dix à partir de la 64e minute à la suite de l’expulsion de Santos Lineiro. Les réussites neuchâteloises ont été l’œuvre de Jimmy Frossard, Jordy Nsiala et Lamine Junior Tall. Au classement, l’équipe de Christophe Droz est désormais douzième avec 20 points. /jhi
Coffrane maîtrise son sujet
En 1re Ligue de football mercredi, Coffrane a battu Naters Oberwallis 3-1.
RTN
Actualités suivantes
Ligue des champions: Barcelone veut convaincre face à Newcastle
Football • Actualisé le 18.03.2026 - 04:04
Articles les plus lus
Ligue des champions: Arsenal, PSG et Real Madrid qualifiés
Football • Actualisé le 17.03.2026 - 22:57
Ligue des champions: Barcelone veut convaincre face à Newcastle
Football • Actualisé le 18.03.2026 - 04:04
Ligue des champions: Sporting Lisbonne renverse Bodo/Glimt
Football • Actualisé le 17.03.2026 - 21:29
Ligue des champions: Arsenal, PSG et Real Madrid qualifiés
Football • Actualisé le 17.03.2026 - 22:57
Ligue des champions: Barcelone veut convaincre face à Newcastle
Football • Actualisé le 18.03.2026 - 04:04
Cameron Puertas: pas de naturalisation possible avant 2029
Football • Actualisé le 17.03.2026 - 17:45
Ligue des champions: Sporting Lisbonne renverse Bodo/Glimt
Football • Actualisé le 17.03.2026 - 21:29
Ligue des champions: Arsenal, PSG et Real Madrid qualifiés
Football • Actualisé le 17.03.2026 - 22:57