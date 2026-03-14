Un point pour la reprise du FC Saint-Blaise

Reprise à un point pour le FC Saint-Blaise en 2e ligue interrégionale de football. Les joueurs de Philippe Perret ont fait match nul 1-1 contre le FC Guin samedi en fin de journée sur la pelouse fribourgeoise. Les Neuchâtelois avaient pourtant ouvert la marque grâce à un but de Ricardo Miguel Da Costa Vilela après 13 minutes de jeu. Mais Guin a recollé au score dès la 35e minute. En deuxième période, Saint-Blaise a dû resserrer les rangs, réduit à 10 dès la 64e minute avec l’expulsion de Nolan Toitot pour deux cartons jaunes. Et les joueurs du Littoral Est ont tenu bon. Au classement, l’équipe du duo Philippe Perret-Robert Lüthi perd provisoirement un rang, passant du 6e au 7e.

Prochaine rencontre pour le FC Saint-Blaise : samedi prochain à domicile face au SV Lyss. /lgn