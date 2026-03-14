Pas de Coupe de Suisse pour le FCC

Le FC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 6-2 face à Münsingen samedi lors du deuxième tour qualificatif ...
Pas de Coupe de Suisse pour le FCC

Le FC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 6-2 face à Münsingen samedi lors du deuxième tour qualificatif de 1re Ligue pour la Coupe de Suisse de football.

 Jeffrey Bryan Kabuya Kazenga a inscrit le deuxième goal chaux-de-fonnier samedi. (Photo : archives Bertrand Pfaff)  Jeffrey Bryan Kabuya Kazenga a inscrit le deuxième goal chaux-de-fonnier samedi. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Le FC La Chaux-de-Fonds ne verra pas la Coupe de Suisse. Le FCC n’a pas passé le cap du deuxième tour qualificatif de 1re Ligue samedi. Une défaite sans appel 6-2 face au FC Münsingen. Les Chaux-de-Fonniers n’ont pas eu voix au chapitre en première mi-temps, en encaissant quatre buts, dont les deux premiers en l’espace de deux minutes (4e et 6e). De retour du thé, les entraîneurs Daniele Marzo et Antonio Baldi ont effectué trois changements, mais l’électrochoc espéré n’a pas eu lieu. Pire, le FCC a encore encaissé deux goals (47e et 58e). Malgré un sursaut d’orgueil des Chaux-de-Fonniers, avec le 6-1 de Owe Ituku Bonyanga (63e) puis le 6-2 de Jeffrey Bryan Kabuya Kazenga (80e) à 11 contre 10, la messe était dite.

Le FCC retrouvera le championnat samedi prochain avec la réception du FC Echallens Region. /lgn


 

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