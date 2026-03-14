Pas de Coupe de Suisse pour le FCC

Le FC La Chaux-de-Fonds ne verra pas la Coupe de Suisse. Le FCC n’a pas passé le cap du deuxième tour qualificatif de 1re Ligue samedi. Une défaite sans appel 6-2 face au FC Münsingen. Les Chaux-de-Fonniers n’ont pas eu voix au chapitre en première mi-temps, en encaissant quatre buts, dont les deux premiers en l’espace de deux minutes (4e et 6e). De retour du thé, les entraîneurs Daniele Marzo et Antonio Baldi ont effectué trois changements, mais l’électrochoc espéré n’a pas eu lieu. Pire, le FCC a encore encaissé deux goals (47e et 58e). Malgré un sursaut d’orgueil des Chaux-de-Fonniers, avec le 6-1 de Owe Ituku Bonyanga (63e) puis le 6-2 de Jeffrey Bryan Kabuya Kazenga (80e) à 11 contre 10, la messe était dite.

Le FCC retrouvera le championnat samedi prochain avec la réception du FC Echallens Region. /lgn