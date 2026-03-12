Coffrane s’impose sur le fil

Une victoire à l’extérieur pour le FC Coffrane, en 1re Ligue de football. Mercredi soir, il s’est imposé face au FC Echallens Région, au Centre sportif des 3 sapins, dans la localité du Gros-de-Vaud. C’est Jordi Nsiala qui a ouvert le score pour le compte des Neuchâtelois à la 26e minute. Il a remis ça juste avant la mi-temps. Les Vaudois sont alors parvenus à égaliser après la pause. C’est finalement Jamie Buntschu qui a inscrit le but de la victoire à la 93e minute. Avec 17 points, Coffrane remonte à la 14e place du classement, juste au-dessus de la barre. /jhi