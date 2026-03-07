Un point pour le FCC, zéro pour Coffrane

Le FC La Chaux-de-Fonds a pris un point à Portalban-Gletterens, en 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » ont fait match nul 1-1 samedi à la Charrière contre la formation fribourgeoise, cinquième du classement. Les Chaux-de-Fonniers ont concédé l’ouverture du score dès la troisième minute de jeu, avant d’égaliser à la 51e grâce à Steve Antunes Coelho. Il y a eu deux expulsions dans cette rencontre. Les locaux ont joué avec un homme de plus entre la 40e et la 85e.

Le FCC reste sous la barre avec 14 points. Autant que Coffrane, qui a toutefois disputé trois matches de moins. L’équipe vaudruzienne s’est inclinée 1-0 samedi sur la pelouse des M21 du FC Sion, une réussite tombée à la 78e minute.

Mercredi prochain, Coffrane reçoit Echallens Région. Le FCC ne rejouera pas avant deux semaines. /vco