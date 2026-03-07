Un point pour le FCC, zéro pour Coffrane

Les Chaux-de-Fonniers ont pris un point à Portalban/Gletterens samedi en 1re Ligue de football ...
Un point pour le FCC, zéro pour Coffrane

Les Chaux-de-Fonniers ont pris un point à Portalban/Gletterens samedi en 1re Ligue de football, tandis que les Vaudruziens ont perdu sur la pelouse des M21 du FC Sion.

Le défenseur du FC La Chaux-de-Fonds Maxime Meigniez (photo : archives, Bertrand Pfaff). Le défenseur du FC La Chaux-de-Fonds Maxime Meigniez (photo : archives, Bertrand Pfaff).

Le FC La Chaux-de-Fonds a pris un point à Portalban-Gletterens, en 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » ont fait match nul 1-1 samedi à la Charrière contre la formation fribourgeoise, cinquième du classement. Les Chaux-de-Fonniers ont concédé l’ouverture du score dès la troisième minute de jeu, avant d’égaliser à la 51e grâce à Steve Antunes Coelho. Il y a eu deux expulsions dans cette rencontre. Les locaux ont joué avec un homme de plus entre la 40e et la 85e. 

Le FCC reste sous la barre avec 14 points. Autant que Coffrane, qui a toutefois disputé trois matches de moins. L’équipe vaudruzienne s’est inclinée 1-0 samedi sur la pelouse des M21 du FC Sion, une réussite tombée à la 78e minute.

Mercredi prochain, Coffrane reçoit Echallens Région. Le FCC ne rejouera pas avant deux semaines. /vco


Actualisé le

 

