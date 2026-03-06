Football élite jurassien : Xamax se défend

On le sait depuis cette semaine, l’Association suisse de football a décidé d’attribuer la gestion du football d’élite jurassien à Neuchâtel Xamax, qui concerne actuellement quatre équipes de la relève. Une décision qui provoque une fronde chez nos voisins : l’Association jurassienne de football (AJF) demande à ses clubs de ne pas pactiser avec Neuchâtel Xamax, afin d’empêcher la mainmise du club « rouge et noir » sur la relève jurassienne. Dans un communiqué publié ce vendredi, Neuchâtel Xamax dit vouloir « rétablir certains faits ». Le club « rouge et noir » rappelle que fin 2025, « l’Association des SR Delémont a résilié unilatéralement la convention qui la liait à Xamax dans le cadre de la promotion du football d’élite dans la région BEJUNE, sans qu’aucune discussion préalable n’ait eu lieu entre les parties ».





Un mur face à Xamax

Le club neuchâtelois précise que Xamax a ensuite « à maintes reprises sollicité des discussions afin d’envisager la poursuite ou l’adaptation du partenariat. […] Aucune réponse ni ouverture au dialogue n’ont été reçues. »

Enfin, Xamax ajoute que « contrairement aux allégations mensongères de l’AJF, l’objectif de Xamax n’a jamais été de s’approprier la gestion du football d’élite jurassien, mais simplement de continuer le travail entrepris depuis plusieurs années […] ». /comm-vco