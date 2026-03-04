L’avenir du football élite BEJUNE en question

Un football d’élite jurassien piloté par un club hors canton ? C’est ce qui se dessine après la résiliation par les SRD de la convention qui liait le club jurassien à Neuchâtel Xamax. Dans un mail laconique que RFJ a pu consulter, l’Association suisse de football (ASF) a signifié en début de semaine aux clubs qu’elle accordait au club neuchâtelois le pouvoir « d’organiser et gérer le football d’élite dans le Jura dès la saison prochaine ».





Comment en est-on arrivé là ?

Quand les SRD résilient en janvier dernier la convention qui les lie à Xamax, ils ont un projet : se rapprocher du FC Bâle. Delémont et Bâle ont même déposé un projet commun de collaboration qui essuiera un refus de l’ASF. Les SR Delémont et son président Frédéric Montefusco déplorent « ne même pas avoir eu l’occasion de défendre notre projet auprès de l’ASF ». De l’autre côté, Jean-François Collet, président de Neuchâtel Xamax, affirme que Delémont « a refusé toute réunion pour rediscuter d’une collaboration », ce que reconnait le président des SRD Frédéric Montefusco. C’est dans ce contexte-là qu’arrive en début de semaine le mail de l’ASF adressé aux deux clubs : l’instance accorde alors à Neuchâtel Xamax les pleins pouvoirs pour gérer le football élite dans le Jura (ce qui concerne quatre équipes, des FE12 aux M15, actuellement sous SRD Academy), sans qu’aucun club jurassien n’ait quelque chose à y redire. Frédéric Montefusco dénonce « une décision qui ne tient pas compte de l’intérêt des jeunes, du parcours de l'athlète, de la proximité avec Bâle et des partenariats scolaires déjà existants ». L’ASF précise « attendre le projet définitif de Xamax pour validation officielle ». On peut s’étonner de voir la gestion du football élite dans une région octroyée à un club, tout en reconnaissant ne pas encore avoir pris connaissance de son projet.





Est-ce que Neuchâtel Xamax a un projet ?

« Oui », nous confie Jean-François Collet qui ne souhaite pas en dévoiler davantage, car « c’est en cours de validation ». Mais le patron des « rouge et noir » assure que le club va continuer à travailler avec des formateurs jurassiens, sur sol jurassien et que « ça ne changera pas grand-chose pour les jeunes ». « Ce qui m’importe, ce sont les jeunes, c’est mon seul souci aujourd’hui », martèle le président neuchâtelois. Mais sur quelle infrastructure ? Jean-François Collet n’a pas voulu commenter l’hypothèse d’une collaboration avec un autre club jurassien et rappelle que les SRD « ne sont pas propriétaires » de leurs terrains. Le président de Xamax estime qu’il est « possible » de gérer le foot élite jurassien « sans collaboration » avec un club jurassien. Pourtant, selon les prescriptions édictées par l’ASF, cela doit reposer sur une « collaboration régionale entre au moins deux clubs de l’ASF et éventuellement une association régionale de la Ligue amateur ».





Pourquoi cela poserait problème ?

Parce que cela pourrait être perçu comme une annexion du football jurassien par un club hors canton. Selon nos informations, Xamax a fait une demande d’inscription des quatre équipes actuellement jurassiennes sous « Jeunesse et sport Neuchâtel » pour la saison prochaine. Ce qui poserait de grosses interrogations : les subventions publiques pour le football élite ne pourraient pas être attribuées à un centre de formation hors canton, une problématique similaire se poserait pour le statut Sports-Arts-Etudes (SAE). Preuve que le sujet inquiète, le ministre jurassien en charge des sports, Raphaël Ciocchi, et le chef de l’Office cantonal des sports ont envoyé ce mercredi un courrier recommandé à l’ASF pour « solliciter une rencontre dans les plus brefs délais avant qu’une décision définitive ne soit prise ». Mais pour Jean-François Collet, le mail de l’ASF « est clair ». « Si certains s’opposent à ce projet, c’est au risque qu’il n’y ait plus de football élite dans le Jura », prévient le patron de Xamax. /jpi