Shiloh Reinhard, le jeune qui monte à Xamax

Le Biennois a commencé le foot à l’âge de 4 ans, du côté du FC Boujean. Il a ensuite rejoint le FC Bienne, alors qu’il avait 9 ans, pour y poursuivre toute sa formation. Shiloh Reinhard est arrivé à Neuchâtel Xamax en M16. Il évoluait avec les moins de 19 ans de La Maladière l’année dernière, avant de pouvoir signer son contrat avec « les pros » l’été passé. Un premier contrat qui a impliqué un changement de vie : il a décidé, en concertation avec ses parents, de se focaliser uniquement sur le football et d’arrêter ses études de commerce.





Un adversaire prenable, mais à ne pas sous-estimer

Shiloh Reinhard et ses coéquipiers n’ont pas trop cogité après la défaite à la 95e minute concédée dimanche au Liechtenstein. Les Xamaxiens se sont rapidement remis au travail pour préparer la rencontre de ce dimanche à La Maladière face à Wil (14h). « C’est une très bonne équipe, ils ont bien commencé le deuxième tour », analyse le jeune Biennois. « Leur meilleur joueur, Simone Rapp est suspendu », précise Shiloh Reinhard. « Mais ça reste quand même une bonne équipe, il faut prendre le match au sérieux à 100%. »