Shiloh Reinhard, le jeune qui monte à Xamax

Le Biennois a fêté sa deuxième titularisation en Challenge League dimanche dernier à Vaduz. Âgé de 18 ans, Shiloh Reinhard a décidé de se concentrer uniquement sur le football, au sein de Neuchâtel Xamax. Il donne tout aux entraînements pour espérer avoir du temps de jeu.
La jeune génération se montre à Neuchâtel Xamax. C’est notamment le cas du Biennois Shiloh Reinhard. Âgé de 18 ans, il a été titularisé pour la deuxième fois de sa carrière en Challenge League de football dimanche dernier à Vaduz. Et plus que cela, il a même livré une solide prestation en défense centrale face à la meilleure équipe du championnat. « J’essaie toujours pendant la semaine à l’entraînement de tout donner pour jouer les week-end », explique Shiloh Reinhard.
Shiloh Reinhard : « Je suis toujours heureux si je peux jouer avec la première équipe. »
Le Biennois a commencé le foot à l’âge de 4 ans, du côté du FC Boujean. Il a ensuite rejoint le FC Bienne, alors qu’il avait 9 ans, pour y poursuivre toute sa formation. Shiloh Reinhard est arrivé à Neuchâtel Xamax en M16. Il évoluait avec les moins de 19 ans de La Maladière l’année dernière, avant de pouvoir signer son contrat avec « les pros » l’été passé. Un premier contrat qui a impliqué un changement de vie : il a décidé, en concertation avec ses parents, de se focaliser uniquement sur le football et d’arrêter ses études de commerce.
Un adversaire prenable, mais à ne pas sous-estimer
Shiloh Reinhard et ses coéquipiers n’ont pas trop cogité après la défaite à la 95e minute concédée dimanche au Liechtenstein. Les Xamaxiens se sont rapidement remis au travail pour préparer la rencontre de ce dimanche à La Maladière face à Wil (14h). « C’est une très bonne équipe, ils ont bien commencé le deuxième tour », analyse le jeune Biennois. « Leur meilleur joueur, Simone Rapp est suspendu », précise Shiloh Reinhard. « Mais ça reste quand même une bonne équipe, il faut prendre le match au sérieux à 100%. »
« Même si c’est la pire attaque du championnat, ils sont au même niveau que nous et peuvent marquer sur chaque action. »
Neuchâtel Xamax – Wil, une rencontre de Challenge League de football qui se joue ce dimanche dès 14h à La Maladière et qui sera à vivre en direct sur RTN dès 13h45. Un match qui se jouera sans l'entraîneur Anthony Braizat sur la touche. Le Français, de même que Salim Ben Seghir, sont suspendus pour cette rencontre. /lgn