Deux fins de matches, deux ambiances pour Coffrane et le FCC

Deux fins de partie haletantes en 1re Ligue de football ce week-end.

Dimanche, le FC Coffrane a arraché le match nul contre Stade-Payerne. Résultat final : 1-1. Menés au score juste avant la pause, les « jaunes et bleus » ont fait preuve de caractère pour égaliser à la 89e minute de la rencontre. Réduit à dix suite au deuxième carton jaune de Kenzo Ganaj, le but de l’égalisation est venu des pieds de Lamine Junior Tall, entré à l’heure de jeu. Au classement, les Vaudruziens grappillent un point et conservent leur 14e place. Prochain rendez-vous pour le club du Val-de-Ruz : samedi 7 mars contre Sion M-21, sur sol valaisan.

De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds a craqué en fin de match. Face au FC Prishtina Bern, dauphin du championnat, les pensionnaires de La Charrière se sont inclinés 5-3 après une partie rocambolesque. Suite à un chassé-croisé entre les deux équipes, le score à l’heure de jeu était de 3-3, notamment grâce à un doublé de l’avant-centre chaux-de-fonnier Owe Ituku Bonyanga. Mais pour le FCC, les espoirs de ramener un point de la capitale helvétique se sont envolés suite aux deux buts inscrits à la 86e minute et dans le temps additionnel par les Bernois. Au classement, les joueurs de la Métropole horlogère occupent le 15e rang, toujours sous la barre de relégation. Prochaine échéance pour le FC La Chaux-de-Fonds : samedi 7 mars à domicile contre le FC Portalban/Gletterens. /ave