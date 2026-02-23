Lieu inédit pour les finales de Coupe neuchâteloise de football

Les terrains des Buchilles à Boudry seront le théâtre de la fête du football neuchâtelois lors du week-end de la Pentecôte en mai. L’ANF devra aménager les lieux pour accueillir les nombreux spectateurs attendus avec l’installation d’une à deux tribunes provisoires.
C’est une première pour le stade des Buchilles à Boudry. Les trois terrains accueilleront la fête du football et les finales de Coupe neuchâteloise. Elles auront lieu lors du week-end de la Pentecôte, samedi et dimanche 23 et 24 mai. Organisatrice de l’évènement, l’Association neuchâteloise de football aurait souhaité qu’il se tienne à La Maladière, comme en 2025. Mais la Ville de Neuchâtel a mis son véto. « Pour plusieurs raisons, dont la principale est une surutilisation annuelle de la pelouse synthétique. Et tant la Charrière à La Chaux-de-Fonds que Pierre-à-Bot sur les hauteurs de Neuchâtel ne sont pas disponibles à cette date », explique Stéphane Juvet, administrateur de l’ANF. Par conséquent, les installations en mesure d’accueillir une telle manifestation en un même lieu « étaient les Buchilles et Couvet », précise-t-il. Reste que chaque année, la finale des actifs attire 1'500 à 2'000 spectateurs. Comment dès lors accueillir autant de monde aux Buchilles où il n’y a pas de tribune ? « Par des aménagements », répond Stéphane Juvet.
Stéphane Juvet : « On va faire des aménagements sur le site avec une à deux tribunes provisoires. »
Deux nouvelles finales au programme
L’Association neuchâteloise de football entend pérenniser la formule à succès mise en place l’an dernier lors de ses 125 ans, tout en y ajoutant quelques touches de nouveautés. Au programme, 14 finales de Coupe neuchâteloise. Deux nouvelles s’ajoutent, celles des juniors D à 7 et des seniors 50 ans et plus. Diverses animations ludiques sont également prévues tout au long du week-end.
« Un concours de pronostics sera mis en place ainsi qu’un atelier de tirs et de passes. »
Les tournois amicaux des juniors G, F et E et celui des filles FF11 sont reconduits, sans toutefois être obligatoires pour les clubs cette fois-ci. « On a constaté un énorme engouement pour ces tournois l’an dernier », lance Stéphane Juvet.
Par le passé, les finales de Coupe neuchâteloise se jouaient sur une journée. En 2025, l’évènement s’est tenu spécialement sur trois jours, anniversaire oblige. Cette année, cette fête du football se tient sur deux jours, « parce qu’il n’est plus possible de tout caser sur une journée », explique tout simplement l’administrateur de l’ANF.
« Pour nous, il est important que toutes nos catégories soient représentées. »
Le football comme une grande famille
« C’est l’évènement majeur du foot neuchâtelois », aux yeux de Pascal Bégert, vice-président de l’ANF. Ce dernier se réjouit de l’engouement autour de ces finales. « C’est une grande fête populaire, l’occasion de se rassembler ». L’an dernier, la formule anniversaire a d’ailleurs attiré des milliers de personnes.