Lieu inédit pour les finales de Coupe neuchâteloise de football

Les tournois amicaux des juniors G, F et E et celui des filles FF11 sont reconduits, sans toutefois être obligatoires pour les clubs cette fois-ci. « On a constaté un énorme engouement pour ces tournois l’an dernier », lance Stéphane Juvet.

Par le passé, les finales de Coupe neuchâteloise se jouaient sur une journée. En 2025, l’évènement s’est tenu spécialement sur trois jours, anniversaire oblige. Cette année, cette fête du football se tient sur deux jours, « parce qu’il n’est plus possible de tout caser sur une journée », explique tout simplement l’administrateur de l’ANF.